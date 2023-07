Tour de France 2023, Tadej Pogacar: “Nella terza settimana avrò una condizione migliore”

Lo stato di forma, visto lo stop forzato post caduta alla Liegi-Bastogne-Liegi, non doveva essere dei migliori. Nonostante ciò e nonostante una quinta tappa non eccezionale, Tadej Pogacar è in una posizione perfetta al termine della prima settimana del Tour de France 2023. Lo sloveno della UAE Emirates è staccato di soli 17” dalla Maglia Gialla Jonas Vingegaard.

Le sue parole nel giorno di riposo: “Mi sento bene e penso che nell’ultima settimana avrò una condizione migliore rispetto alla prima. La mia preparazione era buona in primavera e non dovrebbe essere sparita del tutto. Naturalmente non si può dare nulla per scontato ma solitamente tendo a migliorare verso la fine della terza settimana di corsa”.

Nelle prossime giornate: “Bisogna vedere in gara chi tra noi andrà meglio. Adoro le tappe sulle Alpi, ho anche iniziato a fare delle ricognizioni e ogni anno miglioro nelle salite più lunghe e migliorano anche i miei rapporti con il caldo. Per sapere chi tra noi due sarà più forte su quelle salite dovremo solo aspettare e vedere”.

Sullo stato a livello fisico: “Il tendine e il muscolo sono ancora un po’ deboli. Non è ancora perfetto, l’osso sta ancora guarendo. Faccio dei movimenti circolari per alleviare la tensione ma va meglio”.

