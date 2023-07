Tour de France 2023, pagelle di oggi: la rivalsa di Pogacar, Vingegaard non infierisce, Ciccone da 10

PAGELLE VENTESIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2023

Tadej Pogacar, voto 9: la gamba non è quella dei giorni migliori e lo si vede, ma il fenomeno viene fuori anche in giornate così. La UAE Emirates lo lancia al meglio e lo sloveno non sbaglia, agguantando il secondo successo di tappa. Orgoglio e voglia di rivalsa.

Jonas Vingegaard, voto 8: pura gestione per il danese. Segue Pogacar, lo controlla, ha un vantaggio enorme e preferisce non infierire. Tenta lo sprint ma non ne ha, in ogni caso domani a Parigi festeggerà il secondo Tour de France di fila.

Felix Gall, voto 8,5: rinuncia a lottare per la Maglia a Pois perché punta più in alto e fa bene. Quando partono Pogacar e Vingegaard è l’unico a tenere il passo e addirittura prova a far saltare il banco. Alla fine allo sprint è secondo e si conferma la vera rivelazione di questa Grande Boucle.

Simon Yates, voto 8: ancora una volta in coppia con il gemello Adam (super podio in classifica generale) si fa vedere. Prova a giocarsela per la vittoria, ma in ogni caso conquista un quarto posto in graduatoria che al Tour è sempre un piazzamento di lusso.

Giulio Ciccone, voto 10: più di così non poteva fare l’abruzzese. Dopo oltre trent’anni l’Italia torna a Pois ed è grazie allo scalatore azzurro che, supportato da un’ottima condizione, una testa eccellente e una squadra mostruosa, riesce a dominare la classifica degli scalatori centrando l’obiettivo della vigilia.

Thibaut Pinot, voto 7,5: era la sua ultima scalata al Tour de France e, con tutti i tifosi ad attenderlo, ha provato in tutti i modi a lasciare il segno. Non ci è riuscito, ma è stato ancora una volta protagonista.

Foto: Lapresse