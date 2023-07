Tour de France 2023, Jonas Vingegaard: “A Parigi può succedere di tutto… Battaglia pazzesca con Pogacar”

Ora può finalmente esultare. Il Tour de France 2023 era già da giorni nelle mani di Jonas Vingegaard, ma il danese ovviamente ha voluto gestire al meglio la situazione nonostante il vantaggio esorbitante a disposizione.

Oggi terzo, il capitano della Jumbo-Visma in Maglia Gialla, ha chiuso i conti e si lancia domani verso la passerella di Parigi dove festeggerà sui Campi Elisi la sua seconda Grande Boucle.

Le parole del trionfatore di questo Tour: “Vincere un secondo Tour de France è fantastico come il primo. Dobbiamo ancora stare attenti alla tappa di Parigi, perché può succedere di tutto… ma sì, è incredibile. Quasi non riesco a crederci. È stata sicuramente una battaglia pazzesca per tutte queste tre settimane. Sono sicuro che è stato fantastico da guardare per i fan. Apprezzo davvero quanto sia stata bella la mia battaglia con Tadej”.

E ancora: “Abbiamo svolto tutti molto bene il nostro lavoro durante queste tre settimane. Il mio miglior ricordo di questo Tour de France sarà sicuramente la squadra, perché avevamo un piano e l’abbiamo eseguito alla perfezione. Per quanto riguarda il peggio, devo dire che non ho brutti ricordi di questo Tour de France”.

Foto: Lapresse