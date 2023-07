Tour de France 2023, pagelle di oggi: Jasper Philipsen è devastante, bene Mozzato

PAGELLE TOUR DE FRANCE 2023

Jasper Philipsen, voto 10: praticamente imbattibile. Come ha detto lui nel dopo gara: “Ho dimostrato di saper vincere senza van der Poel”. Ed ha pienamente ragione. Prende la ruota di Groenewegen e lo svernicia, prendendosi il quarto successo di tappa. Veramente devastante il fenomeno dell’Alpecin-Deceuninck.

Dylan Groenewegen, voto 8: dimostra uno stato di forma eccellente, probabilmente è il secondo velocista più in forma a questo Tour, ma gli manca la vittoria. Prova a lanciare lo sprint lungo, ma negli ultimi 50 metri deve rassegnarsi: Philipsen è più forte.

Phil Bauhaus, voto 7,5: tanta costanza per il teutonico della Bahrain-Victorious all’ennesimo podio di questo Tour. Conquista una buona terza piazza, difficile fare di più.

Bryan Coquard, voto 7: altro corridore molto regolare in questa Grande Boucle. Il transalpino della Cofidis è secondo nella classifica a punti (per sognare la Maglia Verde deve sperare in un ritiro di Philipsen). Quarto oggi.

Luca Mozzato, voto 7: ancora un piazzamento, altra top-10 per l’azzurro dell’Arkea-Samsic. Molto molto bene, si merita un posto per i Mondiali di Glasgow.

Daniel Oss, voto 7: chi si rivede. Lui al Tour aveva sfornato ottime prestazioni sia in solitaria che da gregario, dopo un po’ di anonimato torna ad attaccare e lo fa essendo il più combattivo di giornata.

