Tour de France 2023, niente variazioni a quattordicesima e diciassettesima tappa

Non ci saranno cambiamenti al percorso del Tour de France 2023. Con la morte di Gino Mader ancora fresca, il plotone aveva chiesto di ripensare al finale di due frazioni della Grande Boucle, per la precisione la quattordicesima e la diciassettesima tappa, entrambe che si chiudono in discesa.

Le frazioni prese in esame dai corridori sono la Annemasse – Morzine di 151,8 chilometri e la Saint-Gervais Mont Blanc – Courchevel di 165,7 chilometri. Entrambe tappe importanti per la lotta alla maglia gialla, con la tappa a Morzine che si chiude con una discesa di 12 chilometri dopo aver svettato sul Col de Joux Plane e quella a Courchevel con 5 chilometri in picchiata dopo il lunghissimo Col de la Loze.

La richiesta era arrivata dal CPA, l’associazione internazionale dei ciclisti, a nome del presidente Adam Hansen, che aveva menzionato un asfalto dissestato tra le motivazioni che avevano portato a questa richiesta. Ma dopo una chiacchierata con l’ASO, associazione organizzatrice del Tour, si è deciso di rimanere lasciare tutto così com’è.

Ad annunciarlo è stato proprio Hansen ad Het Nieuwsblad: “Abbiamo avuto una buona conversazione, ASO prenderà ulteriori misure per le discese. I ciclisti erano preoccupati per le condizioni del manto stradale nelle discese del Col de Joux Plane e del Col de la Loze, ma ci hanno rassicurato con delle foto che è stato rifatto. Inoltre verranno installati segnali stradali molto prima di curve pericolose per avvisare i ciclisti“.

