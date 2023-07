Tour de France 2023, la tappa di domani Libourne-Limoges. Percorso, altimetria, programma, orari, tv

Si sta per concludere la prima settimana di questo frizzante Tour de France. Già tanta, tantissima bagarre nelle prime tappe di questa Grande Boucle e anche domani la Libourne-Limoges di 201 chilometri promette di non avere un finale banale.

PERCORSO

Giornata che non porterà stravolgimenti in classifica generale, ma che potrebbe rivelarsi un’occasione interessante per i cacciatori di tappe. Primi 120 chilometri alquanto tranquilli, poi c’è la Cote de Champs-Romain di 2,8 km al 5,2%. Lì la tappa cambia di conformazione con un po’ di saliscendi, spiccano nel finale la Cote de Masmont (1300 metri al 5,5%) e la Cote de Condat sur Vienne (1,2 km al 5,4%).

ALTIMETRIA

ORARI

L’ottava tappa del Tour de France 2023 si potrà vedere in diretta tv in chiaro su Rai 2 dalle 14.45 e a pagamento su Eurosport 1 dalle 12.15. La diretta streaming sarà invece disponibile su RaiPlay dalle 14.45 e su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN dalle 12.15. OA Sport vi offrirà la diretta live testuale a partire dalle prime battute della tappa.

PROGRAMMA OTTAVA TAPPA TOUR DE FRANCE 2023

Sabato 8 luglio

Libourne-Limoges (201 km)

Orario di partenza: 12.30

Orario d’arrivo: 17.07 circa

OTTAVA TAPPA TOUR DE FRANCE 2023, DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 dalle ore 14.45; Eurosport 1 dalle 12.15

Diretta streaming: Rai Play dalle ore 14.45; Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle 12.15

Diretta Live testuale: OA Sport dalle 12.15