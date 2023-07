Tour de France 2023, Jonas Vingegaard: “Peccato non aver vinto, ma contento della gestione della gara”

Tanto spettacolo nella prima frazione del Tour de France 2023. Nel successo di Adam Yates (UAE Team Emirates) si è intravisto anche il campione uscente Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), nono al traguardo ma riuscito a tenere le ruote di Tadej Pogacar sui suoi attacchi sulla Cote de Pike.

“Una tappa difficile – afferma il campione del Tour in carica ai microfoni di TV2-, alla fine siamo rimasti davvero pochi davanti. I fratelli Yates hanno preso il largo e non siamo riusciti a riprenderli. Rimane un po’ un peccato, ma è andata in questo modo. Alla fine posso reputarmi contento di come abbiamo gestito la giornata“.

Rimane un po’ di rammarico per il danese per non aver strappato il successo, con lui o con Wout Van Aert: “Non siamo riusciti a vincere, ma è stato comunque un buon inizio. Domani? Il percorso si adatta meglio a Wout, quindi vedremo il da farsi“.

Foto: LaPresse