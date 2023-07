Tour de France 2023, Jonas Vingegaard: “Ora arriva il caldo, con le mie tappe preferite”

Giornata di relativa calma per i big al Tour de France 2023. La settima tappa, con arrivo a Bordeaux, ha visto un’altra volata con l’ennesima vittoria di Jasper Philipsen.

Resta in Maglia Gialla senza patemi Jonas Vingegaard: fondamentale il supporto della sua Jumbo-Visma negli ultimi 10 chilometri, abile a tenere il leader della classifica lontano da potenziali pericoli.

Le parole del danese: “È stata una tappa abbastanza facile, con un solo uomo in fuga. È stata un po’ lunga, ma sono contento del caldo. Mi piace il caldo. Nelle tappe dello scorso anno, le mie tappe migliori sono state le più calde”.

E ancora: “Mi sento meglio dopo ogni tappa e il mio morale è piuttosto alto. Se mi aveste detto prima del Tour de France che sarei stato in testa dopo sette tappe, con un distacco di 25″ da Pogacar, quasi non ci avrei creduto. Mi sento soddisfatto e felice di essere già in maglia gialla. È sempre meglio essere davanti che dietro. E le tappe che mi si addicono di più devono ancora venire…”.

Foto: Lapresse