Tour de France 2023, Jonas Vingegaard: “La cronometro può essere decisiva, percorso adatto a me”

Siamo giunti alla resa dei conti. Secondo ed ultimo giorno di riposo al Tour de France 2023: da domani si riparte, subito con l’unica cronometro in programma, verso la terza settimana. Jonas Vingegaard va a caccia della seconda Grande Boucle consecutiva e deve difendere la Maglia Gialla dall’assalto di Tadej Pogacar.

Le sue parole: “Penso che sarà una giornata molto importante. Ci separano solo 10 secondi, quindi la cronometro potrebbe diventare veramente una prova decisiva. Io farò naturalmente del mio meglio, ma non sarà l’unica giornata impegnativa verso la vittoria finale”.

Sulle altre tappe: “Ci saranno altre due giornate difficili dopo la cronometro e qualcosa di importante potrebbe accadere anche in quelle due giornate, anche se penso che la cronometro di domani farà la vera differenza tra noi due”.

Andando nel dettaglio sulla cronometro: “Penso che il percorso sia abbastanza buono per me. Mi piacciono le cronometro dove non c’è solo strada pianeggiante e rettilinea per 50 chilometri. Mi piace cambiare ritmo e domani sarà proprio un percorso dove il tracciato cambierà rapidamente”.

Foto: Lapresse