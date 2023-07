Teste di serie Champions League 2023-2024: tutte le fasce per il sorteggio e la situazione delle italiane

Sfumata la possibilità di avere tre squadre teste di serie per il sorteggio della prossima Champions League, le squadre italiane guardano con particolare interesse come si comporrà il quadro delle partecipanti dell’edizione 2023/24.

Le sconfitte dell’Inter nella finale contro il Manchester City e della Roma contro il Siviglia, lascia il solo Napoli nella prima fascia riservata alle vincitrici dei rispettivi campionati e, in caso non rientrino già in questa categoria, della Champions e dell’Europa League della stagione precedente.

Avendo la squadra di Pep Guardiola trionfato anche in Premier, un successo nerazzurro ad Istanbul avrebbe proiettato l’Inter come testa di serie.

Lo stesso discorso vale per la Roma che vede entrare nella massima competizione europea per club di calcio il Siviglia, per giunta nello slot migliore per il sorteggio.

Una fascia che, oltre a Napoli, City e Siviglia, comprenderà anche Bayern Monaco, Barcellona, Benfica, Feyenoord e Paris-Saint Germain.

La compagine allenata da Simone Inzaghi scala così in seconda fascia, insieme a top club come Atletico Madrid, Real Madrid, Arsenal, Manchester United, Porto, Borussia Dortmund e RB Lipsia, tutte potenziali insidie per il Napoli.

Lazio e Milan, invece, partiranno da un gradino più in basso, il terzo che, però, deve ancora essere completato: molto dipenderà infatti dalle squadre che riusciranno a qualificarsi attraverso i preliminari.

Già certi della terza fascia, in ogni caso, anche Salisburgo, Shakhtar Donetsk e Stella Rossa, oltre alle due italiane.

Newcastle, Real Sociedad e Celtic, invece, verranno collocate nell’urna una volta che si avrà l’elenco completo delle partecipanti alla prossima Champions League che verranno ridistribuite tenendo conto del ranking Uefa.

Già sicuri di essere in quarta fascia, infine, Lens e Union Berlino.

Foto: LaPresse