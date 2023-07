Tennis, quando torna Matteo Berrettini? Calendario da definire: i prossimi obiettivi

Matteo Berrettini esce con una consapevolezza decisamente diversa da questa edizione di Wimbledon: il tennista romano non sapeva neppure se potesse o meno giocare i Championships dopo la prova negativa di Stoccarda contro Lorenzo Sonego. Proprio contro Sonego è partita la risalita, vincendo il primo turno e superando poi di slancio Alex De Minaur e Alexander Zverev.

L’ex numero 6 del mondo si è inchinato negli ottavi di finale contro il numero 1 Carlos Alcaraz, ma questo risultato dà una nuova fiducia al tennista italiano dopo un periodo difficile a livello personale e dal punto di vista fisico, giocando pochissime partite dall’inizio dell’anno.

Non sappiamo ancora quando rientrerà in campo Berrettini, in quanto non è iscritto a nessun torneo nelle tre settimane successive a Wimbledon: difficile che giochi un torneo sulla terra battuta, nonostante debba difendere i 150 punti della finale di Gstaad. Potrebbe esserci un’ipotesi di wild card, ma ancora sicuramente non concreta.

Ad oggi Matteo è iscritto agli Open del Canada che quest’anno si disputeranno a Toronto: nei Masters 1000 tutti i giocatori sono iscritti automaticamente al tabellone principale. Probabile quindi che Berrettini giochi i due 1000 americani prima di andare agli US Open. La priorità come ha ribadito ieri sera il tennista azzurro è la salute dal punto di vista fisico: preservarsi sarà quindi fondamentale per massimizzare le prestazioni.

