Tennis, Naomi Osaka diventa mamma: è nata la piccola Shai

Naomi Osaka è diventata mamma. La tennista ha partorito una bambina, come ha annunciato la rivista statunitense People in anteprima. La ex numero 1 al mondo aveva annunciato la gravidanza a gennaio, motivo per il quale ha dovuto rinunciare a scendere in campo nel corso di questa annata agonistica. La 25enne giapponese e il compagno Cordae (noto rapper con cui fa coppia dal 2019) hanno scelto il nome Shai per la piccola.

Naomi Osaka ha vinto quattro Slam in carriera: due Australian Open (2019 e 2021) e US Open (2018 e 2020). L’asiatica è stata a lungo numero 1 del ranking WTA, ma lo scorso anno non aveva brillato nei tornei più importante del calendario: eliminaziona al primo turno al Roland Garros e agli US Open, ko al terzo turno agli Australian Open. Nel suo palmares figurano anche due WTA 1000 (Indian Wells nel 2018 e Pechino nel 2019), oltre al prestigioso ruolo di ultima tedofora alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Nel 2024 tornerà a giocare?

Foto: Lapresse