Tabellone Europei Under 19: dalle semifinali alla finale, incroci e accoppiamenti. Programma, orari, tv e streaming

Gli Europei Under 19 proseguono spediti e, adesso, siamo giunti alle semifinali. Il torneo continentale sta regalando tantissime emozioni e da pochissimi istanti abbiamo conosciuto anche le ultime due semifinaliste. Nella giornata di ieri si sono qualificate, tra le prime quattro, il Portogallo e la nostra Nazionale, l’Italia di Alberto Bollini. I ragazzi di Joaquim Milheiro, arrivati primi nel Gruppo A, hanno ottenuto 9 punti su 9 disponibili, asfaltando anche i giovani azzurri per 5-1.

Esposito e compagni, invece, sono giunti al 2° posto sempre nel Gruppo A a pari punti con la Polonia. Dopo l’esordio vittorioso per 0-4 contro Malta e la manita subita con il Portogallo, in una partita da dentro o fuori con i polacchi, Bollini e i suoi con carattere hanno pareggiato per 1-1 e hanno staccato un pass per la semifinale in virtù del maggior numero di gol segnati. Un successo importantissimo: e questa sera abbiamo conosciute le formazioni avversarie.

L’Italia Under 19 affronterà infatti la Spagna. Le giovani Furie Rosse, arrivate prime nel Gruppo B, da pochissimi istanti hanno pareggiato per 0-0 contro la Norvegia, rimanendo al primo posto a quota 7. Italia e Spagna si affronteranno tra 3 giorni, giovedì 13 luglio, a partire dalle ore 21.00. L’altra semifinale invece, sarà quella tra il Portogallo e la Norvegia. Siamo a un passo quindi, dalla Finale in programma per domenica 16 luglio: vedremo chi riuscirà a combattere per sollevare il trofeo.

TABELLONE EUROPEI UNDER 19

SEMIFINALI

Giovedì 13 luglio

Ore 18.00 Portogallo-Norvegia – Diretta streaming su UEFA.tv

Giovedì 13 luglio

Ore 21.00 Italia-Spagna – Diretta tv su Canale Rai (da definire). Diretta streaming su Rai Play, UEFA.tv. Diretta live testuale su OA Sport

FINALE

Domenica 16 luglio

Ore 21.00 Italia/Spagna-Portogallo/Norvegia

Foto: LaPresse