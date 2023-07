Tabellone Coppa Italia calcio 2023-2024: tutti gli accoppiamenti e gli incroci fino alla finale. Quando si sfidano le big?

Sta per prendere il via la Coppa Italia 2023-2024. A partire da sabato 5 agosto infatti, in occasione di Frosinone-Pisa, scatterà l’edizione numero 77 della coppa nazionale, con la caccia all’Inter che ha vinto le due ultime edizioni. Siamo nel pieno dell’estate, per cui si inizierà con turno preliminare e trentaduesimi di finale, ai quali prenderanno parte squadre come Udinese, Bologna, Verona, Salernitana, Monza e Torino.

Il tabellone inizierà a farsi più interessante dai turni successivi, ovviamente. Le otto teste di serie come saranno suddivise? Gli ipotetici quarti di finale potrebbero essere i seguenti: Inter-Fiorentina e Atalanta-Milan nella parte sinistra, quindi Lazio-Roma e Juventus-Napoli nella parte destra.

Ma, come sempre, arrivare nelle ultime otto sarà tutto da conquistare. Dalla parte dell’Inter, per esempio, emergerà probabilmente la vincente della sfida tra Bologna e Verona, mentre per la Fiorentina si attendono Lecce, Bari o Parma. Passando all’Atalanta, attenzione al Sassuolo, mentre il Milan dovrà vederse probabilmente contro la vincente di Cagliari-Udinese.

Sarà derby romano nei quarti di finale? La Lazio in precedenza dovrà fare grande attenzione a Monza o Genoa, mentre i giallorossi sono nella parte di tabellone con Empoli e Cremonese (che un anno fa aveva proprio eliminato la squadra di Josè Mourinho). Passiamo alla Juventus. I bianconeri non avranno vita facile con i seguenti accoppiamenti: Salernitana-Ternana e Sampdoria-Sudtirol. Chi uscirà da questo quartetto andrà all’Allianz Stadium. Chiudiamo con i campioni d’Italia. I partenopei sono nello stesso spicchio di tabellone del Torino, per una sfida quanto mai complicata, ma sullo sfondo c’è anche il Frosinone.

Se i pronostici saranno confermati vedremo la vincente di Inter-Fiorentina contro la vincente di Atalanta-Milan, mentre dall’altra parte Lazio o Roma contro Juventus o Napoli. In poche parole, semifinali di altissimo livello. Buona Coppa Italia a tutti!

Foto: LaPresse