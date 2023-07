Surf, Leonardo Fioravanti: “Le Olimpiadi sono un sogno. Sono un italiano orgoglioso”

Leonardo Fioravanti concede il bis e sarà presente alle Olimpiadi di Parigi 2024. Dopo aver gareggiato già a Tokyo, il surfista azzurro è riuscito a staccare il pass olimpico nella nona tappa del World Surf League Championship Tour a Jeffreys Bay, in Sudafrica.

Nonostante la sconfitta negli ottavi di finale contro l’australiano Jack Robinson, Fioravanti è riuscito a conquistare i punti necessari per mettere al sicuro la propria posizione nel ranking mondiale. Una stagione sicuramente molto positiva per il romano, che ha nella finale a Pipeline il miglior risultato. Fioravanti è attualmente nono nel ranking ma davanti ha quattro brasiliani (ma ci sono al massimo due pass olimpici per ogni nazione).

Queste le dichiarazioni di Fioravanti, riportate dalla Gazzetta dello Sport, dopo la qualificazione olimpica: “Le Olimpiadi sono un sogno, a Tokyo ho fatto la mia prima esperienza e ora avrò la fortuna di riprovarci. Sono un italiano orgoglioso. Ringrazio i tifosi dall’Italia e la Federazione per il supporto”.

Ricordiamo che le Olimpiadi di Parigi 2024 per il surf saranno molto particolari, visto che le gare si disputeranno a Tahiti, nella Polinesia francese, ad oltre 15mila km dalla capitale transalpina.

FOTO: LaPresse