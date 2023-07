Superbike oggi, GP Repubblica Ceca 2023: orari Superpole Race e gara-2, programma, tv, streaming Sky e TV8

Dopo una prima parte di stagione caratterizzata dal dominio incontrastato di Alvaro Bautista, l’inerzia sta cambiando e la corsa al titolo nel Mondiale Superbike 2023 sembra adesso più viva che mai. Toprak Razgatlioglu è rimasto a galla a suon di podi ed ora ha sfruttato al meglio i recenti passi falsi dello spagnolo, guadagnando tanti punti e riportandosi a -54 dal leader della generale in attesa della domenica di Most.

Si preannuncia una giornata potenzialmente cruciale in ottica iridata, con lo svolgimento della Superpole Race e di gara-2 del Gran Premio della Repubblica Ceca 2023 valido come ottavo appuntamento del Mondiale. Il meteo variabile sta sparigliando le carte in tavola e Bautista dovrà limitare i danni, partendo dalla 14ma posizione nella gara sprint mentre il turco della Yamaha è in pole.

La Superpole Race e gara-2 della Superbike a Most verranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport MotoGP, mentre la diretta streaming sarà visibile Sky Go e Now. Su TV8 sarà inoltre possibile seguire in chiaro la gara sprint in leggera differita e la manche finale in diretta. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale.

CALENDARIO GP REPUBBLICA CECA SUPERBIKE 2023 OGGI

Domenica 30 luglio

Ore 11.00 Superpole Race a Most (Repubblica Ceca) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP

Ore 14.00 Gara-2 a Most (Repubblica Ceca) – Diretta tv su TV8 e Sky Sport MotoGP

Foto: Pier Colombo