Superbike oggi, GP Imola 2023: orari prove libere, programma, tv, streaming

Oggi, venerdì 14 luglio, prende il via il settimo round del Mondiale 2023 di Superbike. Sulla pista di Imola i piloti e le squadre saranno a lavoro per trovare nel corso delle prove libere 1 e prove libere 2 la messa a punto ideale in vista della Superpole e di gara-1 di domani e della Superpole Race e di gara-2 di domenica. Una tre-giorni piuttosto intensa sul circuito dell’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari.

Neanche a dirlo l’osservato speciale sarà il campione iridato in carica Alvaro Bautista, dominatore assoluto sin qui del 2023 con sedici vittorie su diciotto gare disputate con la Ducati. Proprio per questo FIM e Dorna, in considerazione dei risultati maturati e come era già accaduto a partire dal weekend di Barcellona (Spagna), ha stabilito di abbassare i giri motore di tutte le Ducati in griglia, come quelle anche di Michael Ruben Rinaldi, Axel Bassani e di Danilo Petrucci,

Scopriremo se ciò rendere più equilibrata la lotta in pista. Gli interessati sono sicuramente l’alfiere della Yamaha Toprak Razgatlioglu e quello della Kawasaki Jonathan Rea, chiamati a invertire la rotta dopo quanto detto sui risultati di Bautista.

La prima giornata del weekend del GP di Imola, round del Mondiale 2023 di Superbike, sarà coperta in tv da Sky Sport MotoGP (208), in streaming su SkyGo e su NOW. Non è prevista la trasmissione del day-1 in chiaro su TV8 e in streaming su TV8.it. OA Sport vi offrirà aggiornamenti su quanto accaduto nel primo giorno del fine-settimana italiano.

CALENDARIO GP IMOLA SUPERBIKE 2023 OGGI

Venerdì 14 luglio

Ore 10.30 Prove libere 1 a Imola – Diretta tv Sky Sport MotoGP (208)

Ore 15.00 Prove libere 2 a Imola – Diretta tv Sky Sport MotoGP (208)

PROGRAMMA SUPERBIKE: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport MotoGP (208) delle prove libere odierne; nessuna copertura su TV8

Diretta streaming: Sky Go e Now, nessuna copertura su TV8.it

Foto: Valerio Origo