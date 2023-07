Superbike: cancellato il Gp d’Argentina. Si fa avanti Jerez?

Il Mondiale 2023 della Superbike non chiuderà la sua annata in Argentina, nel GP che si sarebbe dovuto correre in quel di San Juan Villicum.

A renderlo noto sono state la FIM e Dorna, nel fine settimana che va verso il GP di Repubblica Ceca, che hanno comunicato inoltre che l’appuntamento sudamericano sarà sostituito da qualche altro tracciato.

Nel comunicato relativo alla notizia, si legge: “Questa decisione è dovuta all’intenso calendario elettorale che il Paese deve affrontare e che ha portato a una situazione complessa che influisce sulla vita quotidiana delle persone, delle province e delle imprese. Considerando la vicinanza delle prossime elezioni nazionali e provinciali, Dorna WSBK Organization (DWO), Grupo OSD e il governo di San Juan hanno scelto di sospendere l’evento sul circuito di San Juan Villicum”.

Inoltre, il round era programmato alla vigilia di una transizione di governo nella provincia, e si è deciso di aspettare e mantenere il programma degli eventi aperto per la nuova amministrazione, mostrando rispetto per il contesto politico e consentendo una pianificazione adeguata per eventi della portata del WorldSBK. La FIM e l’organizzazione Dorna WSBK annunceranno presto una nuova sede che ospiterà il round finale della stagione 2023 del Campionato Mondiale MOTUL FIM Superbike”



I rumors al momento si rincorrono, con Jerez, in Andalusia (Spagna), come possibile spot indicato per la sostituzione dell’appuntamento argentino.

Photo LiveMedia/Valerio Origo