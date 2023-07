Superbike, Alvaro Bautista domina gara-1 a Donington davanti a Razgatlioglu. Petrucci ai piedi del podio

Andata in archivio gara-1 del GP di Gran Bretagna, sesto round del Mondiale 2023 di Superbike. Sul celebre tracciato di Donington, i centauri delle massima espressione delle derivate di serie si sono confrontati in cerca del massimo possibile. La domanda era la seguente: in un contesto tradizionalmente non eccellente per la Ducati, l’incedere regalare di Alvaro Bautista terminerà? La risposta è stata negativa.

Gli avversari speravano che la Superpole firmata da Jonathan Rea (Kawasaki) potesse essere un segnale che l’iberico, sulla Panigale V4R, potesse soffrire un po’. I primi giri, da questo punto di vista, sono stati illusori con Rea e il turco Toprak Razgatliouglu (Yamaha) ad alternarsi in vetta.

Ci ha messo qualche tornata Alvaro a trovare le misure, specie in frenata, e, infilando giri strepitosi a migliorare il record della pista (1:26.550, il nuovo primato), lo spagnolo ha salutato la compagnia ai -15 e ottenuto la quindicesima vittoria in sedici manche disputate. Sul podio hanno concluso Ragatlioglu (+3.718) e Rea (+6.115), che ha stretto i denti per rimanere davanti a un coriaceo Danilo Petrucci, sulla Ducati del Team Barni (+7.855).

Si può sorride in casa Italia, dal momento che in top-10 hanno tagliato il traguardo Andrea Locatelli (Yamaha) quinto a 10.738 e Axel Bassani settimo a 12.025 sulla Panigale V4R indipendente. Una grande rimonta per lui, partendo dalla quattordicesima casella e recuperando quindi sette posizioni.

Problemi, invece, per Michael Ruben Rinaldi (Ducati ufficiale), che ha concluso in tredicesima piazza a 31.558 davanti a Lorenzo Baldassarri (Yamaha) a 52.605. Con questo successo Bautista è sempre più leader della classifica iridataq con 323 punti davanti a Razgatlioglu (232) e a Locatelli (161).

CLASSIFICA GARA-1 GP GRAN BRETAGNA SUPERBIKE 2023

1 1 BAUTISTA Alvaro Ducati Panigale V4R LEAD LEAD 1’28.194 1’26.550 270 273

2 54 RAZGATLIOGLU Toprak Yamaha YZF R1 3.718 +3.718 1’28.023 1’26.639 260 268

3 65 REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR 6.115 +2.397 1’27.684 1’26.801 262 267

4 9 PETRUCCI Danilo Ducati Panigale V4R 7.855 +1.740 1’28.562 1’27.036 264 273

5 55 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 10.738 +2.883 1’27.953 1’27.209 261 270

6 22 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 11.143 +0.405 1’27.859 1’27.009 263 269

7 47 BASSANI Axel Ducati Panigale V4R 12.025 +0.882 1’28.036 1’27.072 267 275

8 45 REDDING Scott BMW M1000 RR 12.638 +0.613 1’27.572 1’27.367 269 271

9 66 SYKES Tom BMW M1000 RR 12.754 +0.116 1’28.427 1’27.294 268 271

10 87 GARDNER Remy Yamaha YZF R1 25.944 +13.190 1’28.592 1’27.700 261 272

11 97 VIERGE Xavi Honda CBR1000 RR-R 26.050 +0.106 1’28.094 1’27.650 269 269

12 77 AEGERTER Dominique Yamaha YZF R1 30.859 +4.809 1’40.129 1’27.288 243 270

13 21 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4R 31.558 +0.699 1’29.179 1’27.827 266 271

14 34 BALDASSARRI Lorenzo Yamaha YZF R1 52.605 +21.047 1’29.191 1’28.367 257 262

15 32 VINALES Isaac Kawasaki ZX-10RR 56.037 +3.432 1’29.017 1’28.975 256 263

16 53 RABAT Tito Kawasaki ZX-10RR 57.082 +1.045 1’29.466 1’29.239 260 264

17 35 SYAHRIN Hafizh Honda CBR1000 RR-R 57.216 +0.134 1’29.243 1’29.118 263 265

18 52 KONIG Oliver Kawasaki ZX-10RR > 1′ +3.753 1’30.233 1’29.185 258 263

19 51 GRANADO Eric Honda CBR1000 RR-R > 1′ +15.510 1’29.808 1’29.808 254 264

OUT 5 OETTL Philipp Ducati Panigale V4R 1’27.224 269

OUT 7 LECUONA Iker Honda CBR1000 RR-R 1’27.809 266 270

OUT 31 GERLOFF Garrett BMW M1000 RR 1’27.375 267 267

OUT 76 BAZ Loris BMW M1000 RR 1’28.072 261 263

OUT 28 RAY Bradley Yamaha YZF R1

Foto: Valerio Origo