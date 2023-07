Startlist cronometro Tour de France 2023: orari 18 luglio, programma, tv, streaming, ordine di partenza

Inizia la terza e decisiva settimana del Tour de France 2023. Subito in scena una delle tappe più importanti: la cronometro individuale con partenza da Passy e arrivo, dopo 22,4 chilometri, sul traguardo Combloux. Attesissima per lo scontro tra Jonas Vingegaard in Maglia Gialla e Tadej Pogacar in Maglia Bianca, a soli 10” di ritardo.

Svelato l’orario di partenza di tutti i partecipanti: il danese scatterà alle 17.00, mentre lo sloveno partirà due minuti prima. Andiamo a scoprire tutti gli orari di partenza ed il programma.

ORARI DI PARTENZA CRONOMETRO TOUR DE FRANCE 2023

1 Michael Mørkøv (Den) Soudal-Quickstep 13:05:00 2 Cees Bol (Ned) Astana Qazaqstan 13:06:00 3 Yevgeniy Fedorov (Kaz) Astana Qazaqstan 13:07:00 4 Frederik Frison (Bel) Lotto Dstny 13:08:00 5 Axel Zingle (Fra) Cofidis 13:09:00 6 Phil Bauhaus (Ger) Bahrain Victorious 13:10:00 7 Alexander Edmondson (Aus) Team DSM-Firmenich 13:11:00 8 Sam Welsford (Aus) Team DSM-Firmenich 13:12:00 9 John Degenkolb (Ger) Team DSM-Firmenich 13:13:00 10 Jordi Meeus (Bel) Bora-Hansgrohe 13:14:00 11 Alexis Renard (Fra) Cofidis 13:15:00 12 Dylan Groenewegen (Ned) Jayco-AlUla 13:16:00 13 Adrien Petit (Fra) Intermarché-Circus-Wanty 13:17:00 14 Søren Wærenskjold (Nor) Uno-X Pro Cycling 13:18:00 15 Nils Eekhoff (Ned) Team DSM-Firmenich 13:19:30 16 Jasper de Buyst (Bel) Lotto Dstny 13:21:00 17 Gianni Moscon (Ita) Astana Qazaqstan 13:22:30 18 Elmar Reinders (Ned) Jayco-AlUla 13:24:00 19 Laurent Pichon (Fra) Arkéa-Samsic 13:25:30 20 Dries Devenyns (Bel) Soudal-Quickstep 13:27:00 21 Luca Mozzato (Ita) Arkéa-Samsic 13:28:30 22 Florian Vermeersch (Bel) Lotto Dstny 13:30:00 23 Alexander Kristoff (Nor) Uno-X Pro Cycling 13:31:30 24 Mikkel Bjerg (Den) UAE Team Emirates 13:33:00 25 Peter Sagan (Svk) TotalEnergies 13:34:30 26 Tim Declercq (Bel) Soudal-Quickstep 13:36:00 27 Olivier le Gac (Fra) Groupama-FDJ 13:37:30 28 Jenthe Biermans (Bel) Arkéa-Samsic 13:39:00 29 Luke Durbridge (Aus) Jayco-AlUla 13:40:30 30 Michael Gogl (Aut) Alpecin-Deceuninck 13:42:00 31 Nikias Arndt (Ger) Bahrain Victorious 13:43:30 32 Guillaume Boivin (Can) Israel-Premier Tech 13:45:00 33 Biniam Girmay (Eri) Intermarché-Circus-Wanty 13:46:30 34 Søren Kragh Andersen (Den) Alpecin-Deceuninck 13:48:00 35 Juul Christopher Jensen (Den) Jayco-AlUla 13:49:30 36 Silvan Dillier (Swi) Alpecin-Deceuninck 13:51:00 37 Luka Mezgec (Slo) Jayco-AlUla 13:52:30 38 Danny van Poppel (Ned) Bora-Hansgrohe 13:54:00 39 Rasmus Tiller (Nor) Uno-X Pro Cycling 13:55:30 40 Matteo Trentin (Ita) UAE Team Emirates 13:57:00 41 Andrey Amador (Crc) EF Education-EasyPost 13:58:30 42 Mads Pedersen (Den) Lidl-Trek 14:00:00 43 Dion Smith (NZl) Intermarché-Circus-Wanty 14:01:30 44 Jonas Rickaert (Bel) Alpecin-Deceuninck 14:03:00 45 Alex Kirsch (Lux) Lidl-Trek 14:04:30 46 Yves Lampaert (Bel) Soudal-Quickstep 14:06:00 47 Rémi Cavagna (Fra) Soudal-Quickstep 14:07:30 48 Vegard Stake Laengen (Nor) UAE Team Emirates 14:09:00 49 Fred Wright (GBr) Bahrain Victorious 14:10:30 50 Quinten Hermans (Bel) Alpecin-Deceuninck 14:12:00 51 Jasper Philipsen (Bel) Alpecin-Deceuninck 14:13:30 52 Simon Clarke (Aus) Israel-Premier Tech 14:15:00 53 Benoit Cosnefroy (Fra) AG2R Citroën 14:16:30 54 Bryan Coquard (Fra) Cofidis 14:18:00 55 Anthony Turgis (Fra) TotalEnergies 14:19:30 56 Anthon Charmig (Den) Uno-X Pro Cycling 14:21:00 57 Mike Teunissen (Ned) Intermarché-Circus-Wanty 14:22:30 58 Edvald Boasson-Hagen (Nor) TotalEnergies 14:24:00 59 Corbin Strong (NZl) Israel-Premier Tech 14:25:30 60 Daniel Oss (Ita) TotalEnergies 14:27:00 61 Torstein Træen (Nor) Uno-X Pro Cycling 14:28:30 62 Magnus Cort Nielsen (Den) EF Education-EasyPost 14:30:00 63 Kasper Asgreen (Den) Soudal-Quickstep 14:31:30 64 Christophe Laporte (Fra) Jumbo-Visma 14:33:00 65 Nathan van Hooydonck (Bel) Jumbo-Visma 14:34:30 66 Valentin Ferron (Fra) TotalEnergies 14:36:00 67 Alberto Bettiol (Ita) EF Education-EasyPost 14:37:30 68 Victor Lafay (Fra) Cofidis 14:39:00 69 Simon Guglielmi (Fra) Arkéa-Samsic 14:40:30 70 Nans Peters (Fra) AG2R Citroën 14:42:00 71 Marco Haller (Aut) Bora-Hansgrohe 14:43:30 72 Jonas Abrahamsen (Nor) Uno-X Pro Cycling 14:45:00 73 Stan Dewulf (Bel) AG2R Citroën 14:46:30 74 Pascal Eenkhoorn (Ned) Lotto Dstny 14:48:00 75 Oliver Naesen (Bel) AG2R Citroën 14:49:30 76 Rui Costa (Por) Intermarché-Circus-Wanty 14:51:00 77 Tony Gallopin (Fra) Lidl-Trek 14:52:30 78 Lawson Craddock (USA) Jayco-AlUla 14:54:00 79 Patrick Konrad (Aut) Bora-Hansgrohe 14:55:30 80 Rigoberto Uran (Col) EF Education-EasyPost 14:57:00 81 Lilian Calmejane (Fra) Intermarché-Circus-Wanty 14:58:30 82 Pierre Latour (Fra) TotalEnergies 15:00:00 83 Lars van den Berg (Ned) Groupama-FDJ 15:01:30 84 Anthony Perez (Fra) Cofidis 15:03:00 85 Jasper Stuyven (Bel) Lidl-Trek 15:04:30 86 Kevin Vermaerke (USA) Team DSM-Firmenich 15:06:00 87 Matej Mohoric (Slo) Bahrain Victorious 15:07:30 88 Matthew Dinham (Aus) Team DSM-Firmenich 15:09:00 89 Juan Pedro Lopez Perez (Spa) Lidl-Trek 15:10:30 90 Quentin Pacher (Fra) Groupama-FDJ 15:12:00 91 Anthony Delaplace (Fra) Arkéa-Samsic 15:13:30 92 Nils Politt (Ger) Bora-Hansgrohe 15:15:00 93 Omar Fraile Matarranz (Spa) Ineos Grenadiers 15:16:30 94 Georg Zimmermann (Ger) Intermarché-Circus-Wanty 15:18:00 95 Matis Louvel (Fra) Arkéa-Samsic 15:19:30 96 Mathieu van der Poel (Ned) Alpecin-Deceuninck 15:21:00 97 Neilson Powless (USA) EF Education-EasyPost 15:22:30 98 Marc Soler (Spa) UAE Team Emirates 15:24:00 99 Nicholas Schultz (Aus) Israel-Premier Tech 15:25:30 100 Simon Geschke (Ger) Cofidis 15:27:00 101 Clément Champoussin (Fra) Arkéa-Samsic 15:28:30 102 Victor Campenaerts (Bel) Lotto Dstny 15:30:00 103 Maxim van Gils (Bel) Lotto Dstny 15:31:30 104 Stefan Küng (Swi) Groupama-FDJ 15:33:00 105 Gregaard Jonas Wilsly (Den) Uno-X Pro Cycling 15:34:30 106 Nelson Oliveira (Por) Movistar Team 15:36:00 107 Aurélien Paret Peintre (Fra) AG2R Citroën 15:37:30 108 Michal Kwiatkowski (Pol) Ineos Grenadiers 15:39:00 109 Alex Aranburu Deba (Spa) Movistar Team 15:40:30 110 Matteo Jorgenson (USA) Movistar Team 15:42:00 111 Gregor Mühlberger (Aut) Movistar Team 15:43:30 112 Hugo Houle (Can) Israel-Premier Tech 15:45:00 113 Ion Izaguirre Insausti (Spa) Cofidis 15:46:30 114 Krists Neilands (Lat) Israel-Premier Tech 15:48:00 115 Dylan van Baarle (Ned) Jumbo-Visma 15:49:30 116 Tobias Halland Johannessen (Nor) Uno-X Pro Cycling 15:51:00 117 Alexey Lutsenko (Kaz) Astana Qazaqstan 15:52:30 118 Kévin Geniets (Lux) Groupama-FDJ 15:54:00 119 Christopher Hamilton (Aus) Team DSM-Firmenich 15:55:30 120 Michael Woods (Can) Israel-Premier Tech 15:57:00 121 Jack Haig (Aus) Bahrain Victorious 15:58:30 122 Julian Alaphilippe (Fra) Soudal-Quickstep 16:00:00 123 Dylan Teuns (Bel) Israel-Premier Tech 16:01:30 124 Giulio Ciccone (Ita) Lidl-Trek 16:03:00 125 Gorka Izagirre Insausti (Spa) Movistar Team 16:04:30 126 Egan Bernal (Col) Ineos Grenadiers 16:06:00 127 Wout Poels (Ned) Bahrain Victorious 16:07:30 128 Tiesj Benoot (Bel) Jumbo-Visma 16:09:00 129 Bob Jungels (Lux) Bora-Hansgrohe 16:10:30 130 Harold Alfonso Tejada Canacue (Col) Astana Qazaqstan 16:12:00 131 Skjelmose Mattias Jensen (Den) Lidl-Trek 16:13:30 132 Mathieu Burgaudeau (Fra) TotalEnergies 16:15:00 133 Warren Barguil (Fra) Arkéa-Samsic 16:16:30 134 Felix Grossschartner (Aut) UAE Team Emirates 16:18:00 135 Wout van Aert (Bel) Jumbo-Visma 16:19:30 136 Ben O’Connor (Aus) AG2R Citroën 16:21:00 137 Valentin Madouas (Fra) Groupama-FDJ 16:22:30 138 Clément Berthet (Fra) AG2R Citroën 16:24:00 139 Wilco Kelderman (Ned) Jumbo-Visma 16:25:30 140 Chris Harper (Aus) Jayco-AlUla 16:27:00 141 Rafal Majka (Pol) UAE Team Emirates 16:28:30 142 Jonathan Castroviejo (Spa) Ineos Grenadiers 16:30:00 143 Emanuel Buchmann (Ger) Bora-Hansgrohe 16:32:00 144 Mikel Landa (Spa) Bahrain Victorious 16:34:00 145 Thibaut Pinot (Fra) Groupama-FDJ 16:36:00 146 Thomas Pidcock (GBr) Ineos Grenadiers 16:38:00 147 Felix Gall (Aut) AG2R Citroën 16:40:00 148 Guillaume Martin (Fra) Cofidis 16:42:00 149 David Gaudu (Fra) Groupama-FDJ 16:44:00 150 Simon Yates (GBr) Jayco-AlUla 16:46:00 151 Pello Bilbao Lopez (Spa) Bahrain Victorious 16:48:00 152 Sepp Kuss (USA) Jumbo-Visma 16:50:00 153 Jai Hindley (Aus) Bora-Hansgrohe 16:52:00 154 Adam Yates (GBr) UAE Team Emirates 16:54:00 155 Carlos Rodriguez Cano (Spa) Ineos Grenadiers 16:56:00 156 Tadej Pogačar (Slo) UAE Team Emirates 16:58:00 157 Jonas Vingegaard (Den) Jumbo-Visma 17:00:00

PROGRAMMA SEDICESIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2023

Martedì 18 luglio

Sedicesima tappa: Passy – Combloux (167.2km)

Orario di partenza primo corridore: 13:05

Orario d’arrivo ultimo corridore: 17.35 circa

SEDICESIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2023, DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 dalle ore 14.45; Eurosport 1 HD dalle 12.45

Diretta streaming: Rai Play dalle ore 14.45; Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle 12.45

Diretta Live testuale: OA Sport dalle 12.50

Foto: Lapresse