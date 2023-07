Spagna-Svizzera oggi in tv, Europei Under 21: orario, canale, programma in chiaro, streaming, probabili formazioni

Prendono ufficialmente il via i quarti di finale dei Campionati Europei Under 21 edizione 2023. L’Italia, come ben sappiamo, non c’è più dopo la deludente eliminazione nel Girone D e, proprio la squadra che si è qualificata al nostro posto sarà protagonista di uno dei due match di quest’oggi, sabato primo luglio.

Alle ore 18.00 si inizierà con Georgia-Israele, quindi alle ore 21.00 toccherà a Spagna-Svizzera. Il match si giocherà allo Stadio Rapid-Giulești di Bucharest e metterà di fronte una delle formazioni favorite per il titolo, ovvero quella iberica, agli elvetici che hanno passato il turno solamente grazie ad un numero di reti segnate maggiore degli Azzurrini (4 contro 3).

Chi uscirà vincente da questo scontro se la dovrà vedere in semifinale contro Francia o Ucraina, che scenderanno in campo domani sera nel loro quarto di finale.

Il match tra Spagna e Svizzera valevole come quarto di finale degli Europei Under 21 sarà trasmesso in diretta esclusiva da RaiSportHD (canale 227 di Sky e 58 dgt). In streaming si potrà seguire su RaiPlay.

PROBABILI FORMAZIONI

SPAGNA (4-2-3-1): Tenas; Gomez, Paredes, Pacheco, Miranda; Blanco, Baena; Sanchez, Sancet, Sergio Gomez; Abel Ruiz.

SVIZZERA (4-2-3-1): Saipi; Blum, Stergiou, Amenda, Vouilloz; Rieder, Jashari; Males, Imeri, Ndoye; Amdouni.

Foto: LaPresse