Sonego-Wawrinka oggi, ATP Umago 2023: orario semifinale, programma, tv, streaming

Giornata a forti tinte azzurre in quel di Umago, dove si svolge il Plava Laguna Croatia Open Umag, ATP 250 sulla terra battuta della città croata. Spesso negli anni giocatori italiani hanno fatto bene in questo torneo: le vittorie di Marco Cecchinato nel 2018 e di Fabio Fognini nel 2016, l’ultima in ordine di tempo di Jannik Sinner lo scorso anno.

Adesso in semifinale ci sono Matteo Arnaldi e Lorenzo Sonego. Sonego che ha superato senza particolari problemi al debutto nel derby Cecchinato, mentre ieri ha avuto qualche problema in più contro lo spagnolo Jaume Munar, perdendo il primo set, ma reagendo e vincendo secondo e terzo con il punteggio di 6-1 6-2.

Dall’altra parte della rete c’è un ex campione di questo torneo: Stan Wawrinka si è imposto a Umago nel 2006, ben 17 anni fa contro Novak Djokovic in finale, approfittando del ritiro da parte del serbo durante il primo set. Una settimana che ha mostrato un’ottima versione da parte del tennista elvetico, non perdendo neppure un set contro Misolic, Coria e Carballes Baena.

La partita tra Lorenzo Sonego e Stan Wawrinka, valida per la semifinale dell’ATP di Umago, è in programma sul Goran Ivanisevic Stadion alle 21.00 e sarà trasmessa in diretta televisiva da SuperTennis in chiaro (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky) e per gli abbonati da Sky Sport Summer (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203), in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, NOW, Sky Go e Tennis Tv.

SONEGO WAWRINKA ATP UMAGO 2023 OGGI

Sabato 29 luglio

Goran Ivanisevic Stadion – Ore 16.30

[1] Bolelli/Vavassori ITA vs Rola/Serdarusic SLO/CRO

Goran Ivanisevic Stadion – Non prima delle ore 18.30

[7] Matteo Arnaldi ITA vs Alexei Popyrin AUS

Goran Ivanisevic Stadion – Non prima delle ore 21.00

Stan Wawrinka SUI vs [2] Lorenzo Sonego ITA

PROGRAMMA SONEGO-WAWRINKA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: SuperTennis, Sky Sport Summer, Sky Sport Tennis

Diretta streaming: supertennis.tv, SuperTennix, NOW, Sky Go e Tennis Tv

