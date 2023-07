Sky, DAZN o Mediaset: dove vedere la Champions League 2023-2024? Canali esatti, programma, calendario, palinsesto tv e streaming

Un”attesa che sembra interminabile, ma la voglia di rivivere le grandi emozioni della UEFA Champions League è tanta. La massima competizione europea per club è oramai ferma dallo scorso 10 giugno, data della Finale che si è disputata a Istanbul tra l’Inter di Simone Inzaghi e il Manchester City di Pep Guardiola. Come risaputo, i Citizens sono riusciti per la prima volta, a sollevare al cielo la “Coppa dalle grandi orecchie” grazie alla rete decisiva di Rodri.

Ma adesso tocca pensare alla Champions che verrà: quella 2023/2024. In questo periodo estivo si stanno giocando i turni preliminari per scoprire quali altre formazioni prenderanno parte alla manifestazione. Poi però, il 31 agosto verranno sorteggiati i gironi e il 19 e il 20 settembre andrà in scena la prima giornata del torneo. Ma sorge spontanea una domanda: dove si potrà vedere la Champions League? Vediamolo assieme.

Ricordiamo che, per il triennio 2021/2024, dunque sino all’annata che inizierà a breve, Sky ha acquisito i diritti audiovisivi per la trasmissione di 121 delle 137 partite a stagione della Champions League. Le partite saranno quindi visibili, anche questa stagione che si appresta ad iniziare, su Sky e NOW TV. Per quanto riguarda Amazon, invece, si è assicurata i diritti televisivi per mandare in diretta le 16 migliori partite del mercoledì sera per turno di ogni stagione di Champions League e sempre per il triennio 2021-2024. Gli incontri saranno visibili su Prime Video.

Passiamo infine a Mediaset. La rete si è assicurata i diritti per trasmettere 121 su 137 partite, sempre di ogni stagione di Champions per il triennio 2021-2024. Di queste, 104 partite, saranno visibili in diretta streaming pay su Mediaset Infinity+ mentre le altre 17 partite visibili in diretta in chiaro su Canale 5: quindi avrà a disposizione tutti gli incontri del torneo a esclusione di uno per turno. Ora non resta che attendere l’inizio della nuova eccitante stagione.

CHAMPIONS LEAGUE 2023/2024: IL CALENDARIO

19-20 settembre – Prima giornata gironi

3-4 ottobre – Seconda giornata gironi

24-25 ottobre – Terza giornata gironi

7-8 novembre – Quarta giornata gironi

28-29 novembre – Quinta giornata gironi

12-13 dicembre – Sesta giornata gironi

13, 14, 20 e 21 febbraio 2024 – Andata ottavi

5, 16, 12 e 13 marzo 2024 – Ritorno ottavi

9 e 10 aprile 2024 – Andata quarti

16 e 16 aprile 2024 – Ritorno quarti

30 aprile e 1 maggio 2024 – Andata semifinali

7 e 8 maggio 2024 – Ritorno semifinali

1 giugno 2024 – Finale a Wembley, Londra

Foto: LaPresse