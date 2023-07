Sci alpino, Federica Brignone esordisce sulla neve di Cervinia, la squadra di velocità maschile a Livigno

Inizia a entrare sempre più nel vivo la preparazione di Federica Brignone in vista della Coppa del Mondo di sci alpino 2023-2024, La valdostana, infatti, dopo aver lavorato fino a questo momento in maniera intensa dal punto di vista atletico, sarà di scena a Cervinia per fare il suo esordio sulla neve.

Il direttore tecnico Gianluca Rulfi ha convocato la campionessa mondiale di combinata per 5 giorni di lavoro che, dalla giornata odierna, andranno a concludersi venerdì 28 luglio assieme al tecnico Davide Brignone. Assieme alla vincitrice della Sfera di Cristallo 2020 sarà in azione Marta Bassino, che sarà in Val d’Aosta da mercoledì 26 a sabato 29 luglio con Daniele Simoncelli.

Sempre a Cervinia vedremo in azione larga parte della squadra di gigante maschile. A partire dalla giornata di mercoledì 26 luglio, fino a sabato 29, saranno impegnati Filippo Della Vite, Giovanni Borsotti, Giovanni Franzoni e Hannes Zingerle, mentre mancherà Luca De Aliprandini, seguiti dal direttore tecnico Max Carca, dall’allenatore responsabile Peter Fill e dal preparatore atletico Davide Marchetti.

Infine, la squadra di velocità maschile sarà di scena a Livigno (Sondrio) per un raduno atletico che, dalla giornata odierna, andrà a concludersi sabato 29 luglio. I convocati sono Mattia Casse, Nicolò Molteni, Florian Schieder, Benjamin Alliod, Pietro Zazzi e Guglielmo Bosca con l’allenatore responsabile Lorenzo Galli e il preparatore Davide Verga.

