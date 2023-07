Scacchi, World Cup 2023: il regolamento e come ci si qualifica per il Torneo dei Candidati

La World Cup 2023 di scacchi andrà in scena a Baku (Azerbaijan) dal 30 luglio al 24 agosto. L’evento metterà in palio tre posti per il Torneo dei Candidati, ovvero la manifestazione che designerà lo sfidante di Ding Liren nel match che designerà il Campione del Mondo (il cinese difenderà il titolo). Sono previsti quattro turni, poi a seguire l’eliminazione diretta a partire dagli ottavi fino ai quarti di finale; i due finalisti e il terzo classificato accederanno al Torneo dei Candidati. Il partecipante di lusso è Magnus Carlsen, Campione del Mondo che aveva deciso di non difendere il titolo nell’ultima edizione del match iridato.

PARTECIPANTI WORLD CUP SCACCHI 2023

TORNEO OPEN

Magnus Carlsen (NOR), 2835 (WC)

Hikaru Nakamura (USA), 2787 (PN)

Fabiano Caruana (USA), 2782 (Z2.1)

Ian Nepomniachtchi (RUS), 2779 (R)

Anish Giri (NED), 2775 (R)

Wesley So (USA), 2769 (Z2.1)

Teimour Radjabov (AZE), 2747 (R)

Gukesh D (IND), 2744 (R)

Shakhriyar Mamedyarov (AZE), 2742 (R)

Maxime Vachier-Lagrave (FRA), 2739 (R)

Leinier Dominguez Perez (USA), 2739 (Z2.1)

Alexander Grischuk (RUS), 2736 (R)

Yu Yangyi (CHN), 2735 (R)

Jan-Krzysztof Duda (POL), 2732 (WC)

Le Quang Liem (VIE), 2728 (R)

Wei Yi (CHN), 2726 (R)

Nodirbek Abdusattorov (UZB), 2725 (R)

Nikita Vitiugov (FIDE), 2720 (R)

Parham Maghsoodloo (IRI), 2719 (R)

Vidit Santosh Gujrathi (IND), 2719 (R)

Daniil Dubov (RUS), 2716 (R)

Sam Shankland (USA), 2711 (FN)

Arjun Erigaisi (IND), 2710 (PN)

Wang Hao (CHN), 2709 (R)

Francisco Vallejo Pons (ESP), 2706 (FN)

Bassem Amin (EGY), 2694 (AF22)

Kirill Shevchenko (ROM), 2694 (E23)

Jorden Van Foreest (NED), 2693 (FN)

Bogdan-Daniel Deac (ROM), 2693 (E21)

David Antón Guijarro (ESP), 2691 (E22)

R Praggnanandhaa (IND), 2690 (AS22)

Vincent Keymer (GER), 2690 (E21)

Amin Tabatabaei (IRI), 2689 (FN)

David Navara (CZE), 2689 (E21)

Ray Robson (USA), 2689 (Z2.1)

Nihal Sarin (IND), 2688 (FN)

Peter Svidler (FIDE), 2688 (PN)

Alexey Sarana (SRB), 2685 (E21)

Nils Grandelius (SWE), 2684 (E23)

Andrey Esipenko (FIDE), 2683 (E23)

David Howell (ENG), 2677 (FN)

Vladimir Fedoseev (FIDE), 2676 (WC)

Radosław Wojtaszek (POL), 2676 (FN)

Andrei Volokitin (UKR), 2674 (FN)

Matthias Bluebaum (GER), 2672 (E21)

Alexander Donchenko (GER), 2668 (E23)

Boris Gelfand (ISR), 2668 (E23)

Anton Korobov (UKR), 2667 (E23)

Vasyl Ivanchuk (UKR), 2667 (PN)

Ruslan Ponomariov (UKR), 2664 (E22)

Ivan Cheparinov (BUL), 2663 (E22)

Etienne Bacrot (FRA), 2662 (E23)

Salem Saleh (UAE), 2661 (FN)

Gadir Guseinov (AZE), 2661 (E22)

Javokhir Sindarov (UZB), 2659 (FN)

Ivan Saric (CRO), 2657 (E22)

S. L. Narayanan (IND), 2656 (AS22)

Jaime Santos Latasa (ESP), 2656 (E22)

Jules Moussard (FRA), 2654 (E22)

Laurent Fressinet (FRA), 2652 (FN)

Alexandr Predke (SRB), 2651 (E23)

Awonder Liang (USA), 2649 (Z2.1)

Benjámin Gledura (HUN), 2645 (E23)

Thai Dai Van Nguyen (CZE), 2642 (E23)

Aryan Tari (NOR), 2641 (E22)

Nodirbek Yakubboev (UZB), 2640 (Z3.4)

Mustafa Yılmaz (TUR), 2639 (E21)

Rauf Mamedov (AZE), 2636 (E21)

Nijat Abasov (AZE), 2632 (E23)

Vasif Durarbayli (AZE), 2631 (E22)

Georg Meier (URU), 2629 (AM23)

Yuriy Kuzubov (UKR), 2628 (E22)

Rasmus Svane (GER), 2625 (E21)

Markus Ragger (AUT), 2624 (E22)

Jonas Buhl Bjerre (DEN), 2624 (E21)

Anton Demchenko (FIDE), 2623 (E21)

Aleksandar Indjic (SRB), 2619 (E22)

Frederik Svane (GER), 2618 (E23)

Dmitrij Kollars (GER), 2618, (FN)

Cristobal Henriquez Villagra (CHI), 2618 (Z2.5)

Eduardo Iturrizaga Bonelli (ESP), 2617 (E22)

Ferenc Berkes (HUN), 2615 (FN)

Mateusz Bartel (POL), 2614 (E22)

David Paravyan (FIDE), 2612 (E23)

Daniele Vocaturo (ITA), 2609 (E21)

Eric Hansen (CAN), 2609 (FN)

Jerguš Pecháč (SVK), 2608 (E23)

Ante Brkic (CRO), 2608 (E23)

Eltaj Safarli (AZE), 2607 (FN)

Mikhail Antipov (FIDE), 2606 (E21)

Christopher Yoo (USA), 2606 (AM22)

Abhimanyu Puranik (IND), 2605 (AS23)

Axel Bachmann (PAR), 2604 (FN)

Alexandr Fier (BRA), 2604 (Z2.4)

Niclas Huschenbeth (GER), 2603 (E21)

Denis Kadric (MNE), 2601 (FN)

Daniel Dardha (BEL), 2600 (E23)

Maxime Lagarde (FRA), 2599 (E21)

Shamsiddin Vokhidov (UZB), 2597 (AS23)

Kacper Piorun (POL), 2597 (E21)

Ahmed Adly (EGY), 2596 (AF22)

Ilia Smirin (ISR), 2595 (FN)

Carlos Daniel Albornoz Cabrera (CUB), 2591 (Z2.3)

Velimir Ivic (SRB), 2590 (E21)

Rinat Jumabayev (KAZ), 2589 (FN)

Sergei Azarov (FIDE), 2589 (E23)

Nidjat Mamedov (AZE), 2589 (E21)

Adhiban Baskaran (IND), 2587 (AS22)

Dimitrios Mastrovasilis (GRE), 2587 (FN)

Aydin Suleymanli (AZE), 2586 (ON)

Daniel Fridman (GER), 2586 (E21)

Vahap Şanal (TUR), 2585 (E21)

Luis Paulo Supi (BRA), 2582 (FN)

Peter Michalik (CZE), 2582 (FN)

Timur Gareyev (USA), 2581 (AM22)

Temur Kuybokarov (AUS), 2581 (Z3.6)

Bardiya Daneshvar (IRI), 2577 (AS23)

Szymon Gumularz (POL), 2577 (E23)

Valentin Dragnev (AUT), 2576 (E23)

Tin Jingyao (SGP), 2573 (AS23)

Bobby Cheng (AUS), 2572 (FN)

Viktor Erdős (HUN), 2571 (E21)

Emre Can (TUR), 2570 (FN)

Fernando Peralta (ARG), 2568 (FN)

Vugar Asadli (AZE), 2567 (ON)

Tomas Laurusas (LTU), 2566 (FN)

Karthik Venkataraman (IND), 2565 (Z3.7)

Levan Pantsulaia (GEO), 2564 (E21)

Harsha Bharathakoti (IND), 2563 (AS22)

Gregory Kaidanov (USA), 2563 (AM22)

Mikheil Mchedlishvili (GEO), 2561 (FN)

Lê Tuấn Minh (VIE), 2557 (Z3.3)

Arseniy Nesterov (FIDE), 2554 (E22)

Luis Ernesto Quesada Pérez (CUB), 2553 (FN)

Grzegorz Nasuta (POL), 2552 (E23)

Misratdin Iskandarov (AZE), 2551 (E22)

Vladimir Baklan (UKR), 2550 (E22)

Ori Kobo (ISR), 2548 (E22)

Igor Janik (POL), 2548 (E23)

Mahammad Muradli (AZE), 2546 (ON)

Vitaliy Bernadskiy (UKR), 2545 (E22)

Emilio Cordova (PER), 2542 (FN)

Ivan Ivanisevic (SRB), 2536 (FN)

Adham Fawzy (EGY), 2533 (AF23)

Zdenko Kozul (CRO), 2532 (E22)

Stamatis Kourkoulos-Arditis (GRE), IM, 2531 (E23)

Xu Yinglun (CHN), 2531 (Z3.5)

Felix Blohberger (AUT), 2522 (FN)

Lance Henderson de La Fuente (AND), 2517 (Z1.10)

Ivan Schitco (MLD), 2507 (FN)

Susanto Megaranto (INA), 2505 (FN)

Luka Paichadze (GEO), 2501 (E21)

Ediz Gurel (TUR), IM, 2500 (E23)

Alisher Suleymenov (KAZ), IM, 2499 (Z3.4)

Santiago Avila Pavas (COL), 2499 (FN)

Evandro Barbosa (BRA), 2493 (Z2.4)

Pablo Ismael Acosta (ARG), IM, 2485 (Z2.5)

Abdulla Gadimbayli (AZE), 2483 (U20)

Yago Santiago (BRA), 2481 (AM23)

Goh Wei Ming (SGP), 2473 (FN)

Pablo Salinas Herrera (CHI), 2468 (FN)

Fy Rakotomaharo (MAD), IM, 2463 (FN)

Gábor Nagy (HUN), 2461 (E21)

Sumiya Bilguun (MGL), 2457 (Z3.3)

Luis Fernando Ibarra Chami (MEX), 2448 (FN)

Huang Renjie (CHN), untitled, 2445 (Z3.5)

Josiah Stearman (USA), IM, 2444 (AM23)

Roberto Carlos Sanchez Alvarez (PAN), IM, 2444 (Z2.3)

Carlos Matamoros Franco (ECU), 2441 (FN)

Mark Paragua (PHI), 2438 (FN)

L M S T De Silva (SRI), IM, 2433 (FN)

Mohammad Fahad Rahman (BAN), IM, 2428 (Z3.2)

Trần Thanh Tú (JPN), CM, 2420 (FN)

Abdelrahman Hesham (EGY), 2414 (AF22)

Pouria Darini (IRI), 2412 (Z3.1)

Ganzorig Amartuvshin (MGL), IM, 2407 (FN)

Daniel Cawdery (RSA), IM, 2388 (FN)

Enamul Hossain (BAN), 2386 (FN)

Lee Jun Hyeok (KOR), IM, 2378 (FN)

Amir Zaibi (TUN), 2375 (FN)

Gianmarco Leiva (PER), IM, 2374 (AM23)

Basheer Al Qudaimi (YEM), IM, 2374 (FN)

Kareim Wageih (EGY), IM, 2369 (FN)

Prin Laohawirapap (THA), FM, 2353 (FN)

Mohamed Tissir (MAR), IM, 2347 (FN)

Bernardo Roselli (URU), IM, 2347 (FN)

Leonel Figueredo Losada (MEX), IM, 2345 (AM22)

Rodwell Makoto (ZIM), IM, 2312 (FN)

Lim Zhuo Ren (MAS), FM, 2310 (FN)

Chitumbo Mwali (ZAM), IM, 2304 (FN)

Malek Koniahli (SYR), FM, 2296 (FN)

Amro El Jawich (LBN), FM, 2288 (FN)

Zhang Yuanchen (CAN), IM, 2281 (Z2.2)

Eldiar Orozbaev (KGZ), FM, 2281 (FN)

Alisher Karimov (TJK), FM, 2273 (FN)

Oluwafemi Balogun (NGR), IM, 2235 (FN)

Djabri Massinas (ALG), FM, 2231 (FN)

Haruna Nsubuga (UGA), FM, 2223 (FN)

Austin Yang Ching-Wei (TPE), FM, 2212 (FN)

Providence Oatlhotse (BOT), IM, 2199 (FN)

Dante Beukes (NAM), IM, 2180 (FN)

Deng Cypriano Rehan (SSD), 2147 (FN)

Rupesh Jaiswal (NEP), FM, 2122 (FN)

Aydagnuhem Gezachew Abera (ETH), CM, 2121 (FN)

Nay Lin Tum (MYA), CM, 2055 (FN)

Yousef Alhassadi (LBA), untitled, 2030 (FN)

Foto: FIDE / Lennart Ootes