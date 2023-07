Rugby, Test Match: Scozia, i convocati per la sfida con l’Italia

Mancano poche settimane al fischio d’inizio che darà il via alla Coppa del Mondo di rugby 2023 e sabato esordio per gli azzurri che al Murrayfield di Edimburgo sfideranno la Scozia. E i britannici hanno annunciato i convocati per la prima sfida in vista del torneo iridato.

Sono 41 i nomi scelti da Gregor Townsend e tra loro spicca soprattutto quello del trequarti Ruaridh McConnochie. Con l’addio di Stuart Hogg si è liberato uno spot a estremo e la scelta è ricaduta su un giocatore che ufficialmente risulta uncapped, cioè senza presenze internazionali con la Scozia, ma che in realtà ha giocato due partite nel 2019 con l’Inghilterra. Ma con i genitori scozzesi ha potuto fare il cambio di casacca e, dunque, si giocherà le sue chance per andare in Francia.

Per il resto poche sorprese tra i giocatori scelti da Townsend e oltre a McConnochie, sono due i veri potenziali esordienti. Si tratta della seconda linea dei Leicester Tigers Cameron Henderson e del centro dei Glasgow Warriors Stafford McDowall. Capitano sarà, invece, la terza linea dell’Edimburgo Jamie Ritchie.

SCOZIA – convocati

Avanti

Ewan Ashman (Sale Sharks) 7 caps

Josh Bayliss (Bath) 3 caps

Jamie Bhatti (Glasgow Warriors) 28 caps

Dave Cherry (Edinburgh Rugby) 8 caps

Luke Crosbie (Edinburgh Rugby) 4 caps

Scott Cummings (Glasgow Warriors) 25 caps

Rory Darge (Glasgow Warriors) 7 caps

Jack Dempsey (Glasgow Warriors) 9 caps

Matt Fagerson (Glasgow Warriors) 33 caps

Zander Fagerson (Glasgow Warriors) 58 caps

Grant Gilchrist (Edinburgh Rugby) 62 caps

Richie Gray (Glasgow Warriors) 73 caps

Cameron Henderson (Leicester Tigers) uncapped

Stuart McInally (Edinburgh Rugby) 47 caps

WP Nel (Edinburgh Rugby) 54 caps

Jamie Ritchie (Edinburgh Rugby) 41 caps

Pierre Schoeman (Edinburgh Rugby) 21 caps

Javan Sebastian (Scarlets) 3 caps

Sam Skinner (Edinburgh Rugby) 25 caps

Rory Sutherland (Ulster Rugby) 23 caps

George Turner (Glasgow Warriors) 35 caps

Murphy Walker (Glasgow Warriors) 2 caps

Hamish Watson (Edinburgh Rugby) 57 caps

Trequarti

Jamie Dobie (Glasgow Warriors) 1 cap

Darcy Graham (Edinburgh Rugby) 33 caps

Chris Harris (Gloucester Rugby) 42 caps

Adam Hastings (Gloucester Rugby) 27 caps

Ben Healy (Munster Rugby) 1 caps

George Horne (Glasgow Warriors) 20 caps

Huw Jones (Glasgow Warriors) 36 caps

Blair Kinghorn (Edinburgh Rugby) 43 caps

Ruaridh McConnochie (Bath) uncapped

Stafford McDowall (Glasgow Warriors) uncapped

Ali Price (Glasgow Warriors) 61 caps

Cameron Redpath (Bath Rugby) 5 caps

Finn Russell (Racing 92) 69 caps

Ollie Smith (Glasgow Warriors) 3 caps

Kyle Steyn (Glasgow Warriors) 10 caps

Sione Tuipulotu (Glasgow Warriors) 16 caps

Duhan van der Merwe (Edinburgh Rugby) 28 caps

Ben White (London Irish) 14 caps

