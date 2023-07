Rugby, Italia: Tommaso Allan “Poca lucidità, non sfruttato i momenti chiave”

L’Italia è uscita sconfitta per 25-13 dal primo test match estivo in vista della Rugby World Cup in Scozia e la partita di Edimburgo ha mostrato note positive e negative per gli azzurri. Di positivo sicuramente l’impatto difensivo e sui punti d’incontro, l’esordio dei giovani Pani e Page-Relo; di negativo l’approccio offensivo dell’Italia, i troppi errori e l’incapacità di concretizzare quando si doveva riaprire la partita.

Ad analizzare la sconfitta, nel post partita, il mediano d’apertura azzurro Tommaso Allan, uno dei veterani di una squadra molto giovane. “E’ mancata un po’ di lucidità. Abbiamo perso opportunità in momenti del gioco che erano fondamentali come è successo qualche mese fa proprio contro la Scozia in questo stadio al Sei Nazioni. E’ la prima partita insieme dopo tanto tempo e alcuni meccanismi li stiamo ritrovando. Sicuramente dobbiamo lavorare su alcuni aspetti in vista della partita contro l’Irlanda” le parole di Allan.

Come detto, tra le note positive l’esordio di Pani e Page-Relo, come evidenzia anche Allan. “Gli esordienti hanno giocato bene, sono contento per loro. E’ un momento speciale la prima partita in Azzurro. Prendiamo gli aspetti positivi che ci sono stati in questa partita per riportarli contro l’Irlanda, poi contro la Romania e il Giappone. Un passo alla volta arriveremo in forma verso il Mondiale” ha concluso il numero 10 azzurro.

Dopo la Scozia, l’Italia tornerà in campo sabato prossimo a Dublino contro la forte Irlanda, tra le favorite d’obbligo per i Mondiali. Poi, dopo una pausa, gli azzurri affronteranno la Romania a San Benedetto del Tronto il 19 agosto, mentre il 26 sarà la volta del Giappone a Treviso, ultima amichevole prima della Rugby World Cup.

Foto: Federugby via Getty Images