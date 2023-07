Ranking UCI (25 luglio): Ciccone rimonta con la maglia a pois! Vingegaard vince il Tour, ma Pogacar è in testa

Jonas Vingegaard ha vinto il Tour de France 2023 ed è salito sul gradino più alto del podio a Parigi per la seconda volta consecutiva, senza dimenticarsi che in precedenza si era imposto anche al Giro del Delfinato. Il palmares del danese è staordinario ma non gli basta per essere nelle prime tre posizioni nel ranking UCI, la classifica stilata dall’Unione Ciclistica Internazionale. L’alfiere della Jumbo Visma occupa la quarta posizione in graduatoria, la stessa in cui si trovava prima dell’inizio della Grande Boucle. La conferma della meglia gialla non gli ha permesso di scalare le gerarchie e al comando resta l’uomo sconfitto due volte nel giro di dodici mesi: Tadej Pogacar.

Lo sloveno primeggia con addirittura 7.372,86 punti, ovvero 1.832 lunghezze di margine nei confronti del belga Remco Evenepoel. Il Campione del Mondo precede a sua volta il connazionale Wout van Aert e poi, giù dal podio virtuale, troviamo Vingegaard. La top-5 è chiusa dall’altro belga Jasper Philipsen, che grazie alle quattro tappe vinte in terra transalpina e alla maglia verde ha guadagnato tre piazze e ora è quinto davanti al britannico Adams Yates, risalito visto al sesto posto (+5 rispetto a tre settimane fa) grazie al podio finale al Tour de France. Il danese Mads Pedersen resta settimo mentre lo sloveno Primoz Roglic (vincitore al Giro d’Italia) e l’olandese Mathieu van der Poel perdono tre posizioni a testa e si trovano così rispettivamente ottavo e nono davanti al danese Mattias Jensen. Da annotare il +16 di Pello Bilbao (12mo), il +22 di Simon Yates (13mo) e il +39 di Carlos Rodriguez (19mo).

Filippo Ganna resta il migliore italiano, ma il due volte Campione del Mondo a cronometro era assente al Tour de France e ha perso cinque posizioni. Il piemontese è 28mo e precede Giulio Ciccone, che grazie alla conquista della maglia a pois ha recuperato 12 piazze e ora è 31mo. In top-50 anche Damiano Caruso (43mo, -7), Lorenzo Rota (45mo, -5) e Matteo Trentin (50mo, -1). Perdono terreno anche Jonathan Milan (63mo, -8), Diego Ulissi (70mo, -4) e Filippo Zana (84mo, -5), mentre Luca Mozzato risale di ben 37 posizioni grazie ai discreti risultati ottenuti in terra transalpina (ora è 90mo). Di seguito i ranking UCI aggiornati al 25 luglio dopo la conclusione del Tour de France, prossimo aggiornamento tra sette giorni in vista dei Mondiali.

RANKING UCI (TOP-10)

1. Tadej Pogacar (Slovenia) 7.372,86

2. Remco Evenepoel (Belgio) 5.540,21

3. Wout van Aert (Belgio) 4.887

4. Jonas Vingegaard (Danimarca) 4.677,57

5. Jasper Philipsen (Belgio) 4.013

6. Adam Yates (Gran Bretagna) 3.812,43

7. Mads Pedersen (Danimarca) 3.692,14

8. Primoz Roglic (Slovenia) 3.266,5

9. Mathieu van der Poel (Paesi Bassi) 3.184,67

10. Mattias Jensen (Danimarca) 3.055,14

RANKING UCI ITALIANI (TOP-200)

28. Filippo Ganna 1.809,33

31. Giulio Ciccone 1.652

43. Damiano Caruso 1.361

45. Lorenzo Rota 1.319

50. Matteo Trentin 1.248,86

63. Jonathan Milan 1.083,71

70. Diego Ulissi 994

84. Filippo Zana 889

87. Andrea Bagioli 873

90. Luca Mozzato 864

104. Matteo Sobrero 753,62

108. Alberto Bettiol 742

119. Davide Ballerini 710

135. Andrea Piccolo 627,71

140. Simone Consonni 618

143. Stefano Oldani 614

149. Giacomo Nizzolo 591

155. Vincenzo Albanese 560

156. Davide Formolo 555

169. Filippo Fiorelli 504

177. Lorenzo Fortunato 504

192. Alberto Dainese 475

195. Simone Velasco 471

Foto: Lapresse