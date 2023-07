Ranking ATP Race, Wimbledon decisivo per le ATP Finals? Frattura importante tra i top7 e gli inseguitori. Un vantaggio per Sinner…

Il tabellone di singolare maschile del torneo di Wimbledon vedrà oggi completarsi il terzo turno e scattare il quarto: i 15 tennisti già approdati agli ottavi si sono già assicurati 180 punti, anche se l’accesso ai quarti varrà il doppio, il passaggio in semifinale il quadruplo, l’approdo in finale 1200 e la vittoria 2000.

Nonostante una gran mole di punti debba essere ancora distribuita, sebbene ad un numero risicato di giocatori, balza agli occhi come i primi 7 della Race ATP, che determinerà i qualificati a fine stagione alle Finals, siano ancora tutti in corsa a Wimbledon, mentre i 6 più immediati inseguitori non siano approdati agli ottavi.

Non vi sono state variazioni di posizioni tra i tennisti citati, ma va detto che i primi 7 hanno guadagnato almeno 90 punti sugli altri 6, giunti al massimo al terzo turno, anche se, visti i tanti punti ancora in palio a Wimbledon, qualcuno tra gli altri 10 tennisti ancora in corsa potrebbe risalire dalle retrovie.

Jannik Sinner al momento si trova al settimo posto della Race ATP, a quota 2635, ma già oggi, in caso di vittoria e contemporanea sconfitta del russo Andrey Rublev potrebbe guadagnare una posizione ed avvicinare anche la quinta piazza occupata al momento dal danese Holger Rune.

I punti in palio in stagione sono ancora tantissimi, ma dato che alle Finals si qualificano i primi 7 della Race e poi anche l’ottavo qualora non vi sia un vincitore Slam tra l’ottavo ed il ventesimo posto, il vantaggio di Sinner di quasi 400 punti sull’ottavo e di 550 sul nono potrebbe fare ben sperare sin da ora per l’azzurro.

ATP RACE LIVE ALL’8 LUGLIO

1 Novak Djokovic 4925

2 Carlos Alcaraz 4855

3 Daniil Medvedev 4580

4 Stefanos Tsitsipas 3175

5 Holger Rune 2845

6 Andrey Rublev 2785

7 Jannik Sinner 2635

8 Casper Ruud 2250

9 Taylor Fritz 2085

10 Karen Khachanov 1900

11 Cameron Norrie 1750

12 Tommy Paul 1745

13 Alexander Zverev 1720

Foto: LaPresse