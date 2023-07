Quante posizioni guadagna Jannik Sinner nel ranking ATP con la semifinale a Wimbledon?

Jannik Sinner prosegue la propria cavalcata a Wimbledon. Il tennista italiano ha sconfitto il russo Roman Safiullin e si è così qualificato alle semifinali del terzo Slam della stagione. L’altoatesino continua la propria avventura sull’erba britannica e la valanga di punti guadagnata grazie a questo risultato gli ha permesso di rafforzare in maniera importante l’ottavo posto nel ranking ATP.

Il nostro portacolori, infatti, vanta ben 3.975 punti e il vantaggio sui più immediati inseguitori si è fatto particolarmente interessante: sono sempre più lontani gli statunitensi Taylor Fritz (3.310) e Frances Tiafoe (3.130), oltre al russo Karen Khachanov (3.035), al canadese Felix Auger-Aliassime (2.770) e al britannico Cameron Norrie (2.610). Jannik Sinner si è avvicinato sensibilmente al russo Andrey Rublev (settimo con 4.525 punti) e al danese Holger Rune (sesto con 4.825 punti), impegnati nei quarti di finale rispettivamente contro il serbo Novak Djokovic e lo spagnolo Carlos Alcaraz.

Se Jannik Sinner vincesse la semifinale volerebbe a quota 4.455 punti, ma non migliorerebbe l’ottava posizione in graduatoria (anche se così avrebbe un vantaggio sempre più cospicuo nei confronti di chi lo insegue). Per ritoccare il proprio piazzamento avrebbe bisogno di vincere Wimbledon: in quel caso si isserebbe a 5.255 punti e sarebbe almeno quinto (supererebbe il norvegese Casper Ruud fermo a 5.005, il greco Stefanos Tsitsipas fermo a 4.850 e Rublev, che non andrebbe oltre 4.885 visto che eventualmente lo eliminerebbe in semifinale), ma potrebbe anche diventare quarto se Holger Rune non dovesse essere l’altro finalista.

PROIEZIONI RANKING JANNIK SINNER A WIMBLEDON

Con la semifinale: ottavo con 3.975 punti

Con l’eventuale finale: ottavo con 3.455 punti

Con la vittoria a Wimbledon: almeno quinto con 5.255 punti, quarto se Rune non raggiunge la finale.

Foto: Lapresse