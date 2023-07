Quando la Roma va in tournée in Asia? Calendario amichevoli, avversarie, programma, date

Nuvole si addensano sulla tournée asiatica che la Roma aveva pianificato per l’estate 2023 per problemi legati al mancato ricevimento dei pagamenti previsti dagli organizzatori.

Al momento, in ogni caso, non è ancora arrivata una comunicazione ufficiale da parte del club giallorosso che anzi ha ancora nella propria homepage due partite in calendario.

Si tratta di Roma-Tottenham, in programma mercoledì 26 luglio al National Stadium di Singapore nell’ambito dell’Asia-Pacific Tour 2023.

Martedì 1 agosto, invece, all’Incheon Asiad Stadium (Incheon, Corea del Sud) la squadra di José Mourinho sfiderà l’Incheon United.

Sempre in Corea del Sud era originariamente prevista anche un test contro il Wolverhampton, gara che però è già stata annullata.

IL CALENDARIO DELLE AMICHEVOLI DELLA ROMA IN ASIA

Mercoledì 26 luglio

Roma-Tottenham

Martedì 1 agosto

Roma-Incheon United

Foto: LaPresse