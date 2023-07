Quando gioca la Roma le prossime amichevoli (1-7 agosto)? Calendario, avversarie, date, programma

Lunedì 31 luglio 2023. Ci troviamo nell’ultimo giorno del settimo mese dell’anno. Tra poco meno di 24 ore si passerà ad agosto, mese della svolta. Tra 19 giorni infatti, si inizierà ufficialmente con la Serie A 2023/2024. La massima serie italiana è pronta a tornare in campo tra il 19 e il 21 agosto con il primo turno. Man mano saranno impegnate tutte e venti le formazioni e, tra queste, figura la Roma di José Mourinho, attualmente in ritiro come tutte le compagini.

I giallorossi hanno iniziato il ritiro estivo il 10 luglio e si sono riuniti, come ogni anno e come ogni inizio di fase pre-stagionale, a Trigoria. Nella Capitale si sono svolti dunque i primi testi fisici, atletici e tutte le visite mediche del caso: non sono, ovviamente, mancati gli allenamenti. Dopo una settimana la formazione si è trasferita in ritiro in Portogallo.

Il club ha deciso di spostarsi in Algarve, regione che geograficamente si trova nel sud del Portogallo. La preparazione è stata svolta principalmente nella città di Faro. Mercoledì 2 agosto alle 20:45 italiane, i giallorossi affronteranno l’SC Farense, altro club della massima serie portoghese, all’Estadio Sao Luis di Faro. Il 6 agosto ci sarà invece il Tolosa come avversario e sempre in una sfida amichevole. Ecco di seguito il calendario.

CALENDARIO PROSSIME AMICHEVOLI ROMA (1-7 AGOSTO)

Mercoledì 2 agosto

Ore 20.45 italiane – Farense-Roma – Faro

Domenica 6 agosto

Ore 19.30 – Tolosa-Roma – Diretta streaming su DAZN.

