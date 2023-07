Quando debutta Lionel Messi negli USA? Tra presentazione e prima partita: la MLS attende la Pulce. E lo stipendio…

Dopo l’ufficializzazione e la presentazione andata in scena domenica scorsa, ora può prendere il via l’avventura di Lionel Messi all’Inter Miami. Il fuoriclasse argentino, infatti, è pronto per diventare l’uomo simbolo della Major League Soccer e proverà a trascinare in alto il club rosa-nero della Florida.

Ma, esattamente, quando arriverà il primo match ufficiale della Pulce con la sua nuova squadra? L’Inter Miami, guardando il calendario in arrivo, sarà in campo sabato 22 luglio alle ore 02.00 italiane in casa (allo DRV PNK Stadium di Fort Lauderdale) contro il Cruz Azul, quindi sarà di scena ad Atlanta il 26 luglio alle ore 01.30 italiane.

A rigor di logica sarà di queste due partite quella che vedrà Leo Messi muovere i suoi primi passi nella MLS. Conoscendo l’attenzione degli americani a questi dettagli, le chance che il suo esordio arrivi in un match casalingo sono decisamente più alte rispetto ad un incontro in trasferta, per regalare ai tifosi di Miami l’emozione che stanno aspettando ormai da settimane.

Vedremo, quindi, come si svilupperà l’avventura del campione del mondo argentino negli States. Per il momento possiamo dire sin da ora che l’ex Barcellona e PSG vincerà anche fuori dal campo con un contratto che, come annunciato, dovrebbe essere da 57 milioni di euro annui. Per il momento non ci rimarrà che goderci le gesta della Pulce con l’Inter Miami, in una MLS che assumerà enorme importanza grazie al suo sbarco.

Foto: LaPresse