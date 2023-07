Quando debutta l’Inter in Champions League? Calendario, date e programma

Mentre è ancora vivissimo il ricordo della sconfitta nella Finale di Istanbul, l’Inter si rimbocca le maniche e inizia già a pensare alla prossima rincorsa alla Champions League. L’edizione 2023-2024 vedrà di nuovo grande protagonista la formazione di mister Simone Inzaghi? Lo scopriremo tra poche settimane, dato che le date della prossima coppa “con le grandi orecchie” sono già state fissate.

Iniziamo, come sempre, con l’attesissimo sorteggio. Le urne di Nyon (Svizzera) saranno grandi protagoniste nella giornata di giovedì 31 agosto, quando si andranno a comporre gli otto gironi della Champions League 2023-2024 e, finalmente, le 32 formazioni partecipanti sapranno quali saranno le proprie avversarie nella prima fase verso la Finale di Wembley del primo giugno prossimo.

I nerazzurri saranno inseriti in seconda fascia, mentre per l’Italia sarà il Napoli a essere sorteggiata nell’urna della prima. Assieme ai partenopei nei bussolotti vedremo Manchester City, Bayern Monaco, PSG, Benfica, Siviglia, Feyenoord e Barcellona. Le date successive? Gli ottavi saranno nelle date del 13-14 e 20-21 febbraio per quanto riguarda l’andata e 5-6 e 12-13 marzo per il ritorno. I quarti 9-10 aprile l’andata e 16-17 aprile il ritorno, quindi semifinali il 30 aprile-1º maggio l’andata e 7-8 maggio il ritorno.

LE DATE DELLA FASE A GIRONI

Prima giornata 19-20 settembre 2023

Seconda giornata 3-4 ottobre 2023

Terza giornata 24-25 ottobre 2023

Quarta giornata 7-8 novembre 2023

Quinta giornata 28-29 novembre 2023

Sesta giornata 12-13 dicembre 2023

