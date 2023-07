Quali squadre italiane possono partecipare al Mondiale per Club? Classifica e regolamento: chi può sperare

Ci attende una importante novità a livello di calcio globale. La FIFA, infatti, ha deciso di rivoluzionare il format del Mondiale per club che, fino a questa edizione, metteva di fronte una rappresentante per ogni Continente. Ora cambierà tutto, ma solo una volta ogni 4 anni. Andiamo con ordine. A partire dal 2025 la competizione si disputerà addirittura a 32 squadre.

La FIFA, pochi giorni or sono, ha stabilito i criteri d’accesso al nuovo format per le singole confederazioni. Per l’Europa, per esempio, saranno impegnati i campioni della Champions League dal 2021 al 2024, ma anche ulteriori 8 squadre che verranno stabilite per mezzo di una classifica secondo criteri sportivi. 12 nel complesso, quindi.

Ma, a questo punto, quali saranno le squadre italiane che prenderanno parte a questo importantissimo evento che si giocherà tra giugno e luglio 2025 negli Stati Uniti? Iniziamo da quelle già sicure. Chelsea, Real Madrid e Manchester City che sono campioni delle ultime tre edizioni. Dopodiché si procederà seguendo il ranking UEFA. Dovremmo quindi vedere ai nastri di partenza il Bayern Monaco, PSG e Inter.

Con queste formazioni quasi certe, ne mancano ancora 5. Al momento la classifica è questa vede in lizza Benfica, Juventus, Porto, Borussia Dortmund e Barcellona, ma tutto potrebbe cambiare. Per quale motivo? In primo luogo ogni campionato non può portare più di due squadre (a meno che non abbia tre o quattro campioni), in secondo luogo la prossima Champions cambierà la classifica. Milan e Napoli, quindi, potranno superare i bianconeri e conquistare l’altro posto italiano in teoria disponibile.

Foto: LaPresse