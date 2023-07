Qual è l’acquisto più caro del calciomercato 2023-2023? La Premier League batte i milioni arabi! La classifica e tutte le cifre

Il calciomercato è aperto da nemmeno venti giorni, ma in giro per l’Europa abbiamo già assistito a numerosi fuochi d’artificio. Negli ultimi giorni l’Arabia Saudita sta caratterizzando la scena, andando a sconvolgere la scena europea a fronte di offerte faraoniche a tanti giocatori di livello. Ma per quanto riguarda il potere d’acquisto, la Premier League continua a recitare la parte della regina.

Ben sette dei dieci acquisti più alti di questa sessione di calciomercato arrivano proprio dal campionato inglese, che continua ad essere il più attraente di tutti. A partire da Declan Rice, che dopo essersi imposto come uno dei centrocampisti più interessante del panorama mondiale al West Ham è stato acquistato dall’Arsenal per 116,6 milioni di euro, l’acquisto più alto di questo luglio. Il britannico ha battuto così il compagno di nazionale Jude Bellingham, che è passato dal Borussia Dortmund al Real Madrid per 103 milioni, il secondo acquisto più alto della storia dei blancos.

Al terzo posto ancora l’Arsenal, che ha investito tantissimo nello scenario inglese strappando al Chelsea anche Kai Havertz per 75 milioni di euro, passando avanti a Dominik Szoboszlai, al Liverpool per 70 milioni, e Mason Mount, passato al Manchester United per 64,2 milioni. Sesto Sandro Tonali, l’intrigo di mercato del Milan che lo ha lasciato andare al Newcastle United per 64 milioni; alle sue spalle a pari merito Christopher Nkunku, arrivato al Chelsea dal Lipsia per 60 milioni, e Manuel Ugarte, spesa al momento più alta del Paris Saint-Germain per la stessa cifra di Nkunku. La top 10 viene chiusa da Ruben Neves, unica presenza tra i migliori del campionato arabo, con i 55 milioni spesi dall’Al Hilal, e Matheus Cunha, passato al Wolverhampton per 50 milioni.

E il campionato italiano? Finora ha speso poco, pochissimo. Gli acquisti più dispendiosi sono quelli di Manuel Locatelli e Moise Kean alla Juventus, appaiati al ventunesimo posto, ma sono due operazioni definite già due anni fa. Così, lasciandosi alle spalle anche Giacomo Raspadori, anche lui preso dal Napoli con obbligo di riscatto definito nel 2022, l’acquisto più ricco della nostra Serie A è al momento Christian Pulisic, trasferitosi al Milan per 20 milioni.

I TRASFERIMENTI PIU’ COSTOSI DEL MERCATO ESTIVO 2023 (DATI TRANSFERMARKT)

Declan Rice: dal West Ham all’Arsenal, 116,60 milioni Jude Bellingham: dal Borussia Dortmund al Real Madrid, 103 milioni Kai Havertz: dal Chelsea all’Arsenal, 75 milioni Dominik Szoboszlai: dal Lipsia al Liverpool, 70 milioni Mason Mount: dal Chelsea al Manchester United, 64,20 milioni Sandro Tonali: dal Milan al Newcastle, 64 milioni Christopher Nkunku: dal Lipsia al Chelsea, 60 milioni Manuel Ugarte: dallo Sporting Lisbona al Paris Saint-Germain, 60 milioni Ruben Neves: dal Wolverhampton all’Al-Hilal, 55 milioni Matheus Cunha: dall’Atletico Madrid al Wolverhampton, 50 milioni

Foto: LaPresse