Qual è la prima squadra italiana a iniziare il raduno estivo? Calendario, programma e località dei ritiri

La Serie A scalda i motori. Siamo a luglio, tempo di ombrelloni e giornate di mare, mentre per il calcio italiano è il momento di mettere su le basi per la stagione che sta per partire. Tutte le squadre sono in procinto di partire per progettare il 2022/2023. Anzi, quasi tutte, perché una di loro, il Frosinone, ha già dato il via alle danze.

I ciociari, ritornati in Serie A dopo quattro anni, hanno voluto essere i primi a scattare dai blocchi per arrivare più pronti possibili al debutto stagionale contro i campioni d’Italia del Napoli e hanno iniziato ieri, 7 luglio, la loro preparazione. La squadra in mano ad Eusebio Di Francesco rimarrà a Fiuggi fino al prossimo 24 luglio.

Altre squadre hanno invece scelto lunedì 10 luglio come data per potersi reincontrare dalle vacanze. Cagliari, Empoli, Genoa, Monza e soprattutto Inter, Juventus, Milan e Roma inizieranno da quella data il loro ciclo di allenamenti, seguiti il giorno dopo dalla Lazio. Tra le grandi saranno Napoli ed Atalanta ad iniziare per ultime, il 14 luglio.

LUOGHI E DATE DEI RITIRI – SERIE A 2023-2024

Atalanta: 14-22 luglio Clusone (Bergamo)

Bologna: 12-22 luglio Rio Pusteria (Alto Adige)

Cagliari: 10-21 luglio Asseminello (Cagliari), 24 luglio – 4 agosto Chatillon (Valle d’Aosta)

Empoli: 10 luglio Monteboro (Firenze)

Fiorentina: dal 12 luglio Viola Park (Firenze)

Frosinone: 7-24 luglio Fiuggi (Frosinone)

Genoa: 10-25 luglio, Val di Fassa (Trentino)

Inter: dal 10 luglio Appiano Gentile (Como), 24 luglio-1 agosto Giappone

Juventus: dal 10 luglio Continassa (Torino)

Lazio: 11-28 luglio Auronzo di Cadore (Belluno)

Lecce:15-30 luglio Folgaria (Trentino)

Milan: dal 10 luglio Milanello (Varese), dal 20 luglio Stati Uniti

Monza: 10-23 luglio Pontedilegno (Brescia)

Napoli: 14-25 luglio Dimaro (Alto Adige), 28 luglio-12 agosto Castel di Sangro (L’Aquila)

Roma: 10 luglio-23 luglio Trigoria (Roma), dal 25 luglio Asia

Salernitana: 10-27 luglio Rivisondoli (L’Aquila), 28 luglio-6 agosto Fiuggi (Frosinone)

Sassuolo: 10-27 luglio Vipiteno (Alto Adige)

Torino: 17-29 luglio Pinzolo (Trentino)

Udinese: 17 luglio-2 agosto Bad Kleinchircheim (Austria)

Hellas Verona: 11-23 luglio San Martino di Castrozza (Trentino)

Foto: LaPresse