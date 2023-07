Perché si è bloccata la trattativa Inter-Sommer? Allarme portiere, cos’è successo e le prossime mosse

Il matrimonio tra Inter e Yann Sommer, parafrasando i “Promessi Sposi”, al momento “non s’ha ancora da fare”. Sembrava tutto pronto per la attesa “fumata bianca” tra il club nerazzurro e quello bavarese, ma la giornata di ieri ha sancito una brusca frenata nella trattativa che dovrebbe portare l’estremo difensore svizzero in Italia.

Andiamo con ordine. Le due società si sono parlate nelle scorse ore e, Beppe Marotta e Piero Ausilio, confidavano che i tedeschi potessero liberare il proprio portiere. Ma, come visto, le cose sono andate in maniera decisamente differente. I piani interisti, ovvero far salire l’elvetico sul volo in direzione Giappone (dove vedremo le amichevoli con Al-Nassr e PSG), appaiono a questo punto saltati.

Cosa ha complicato il trasferimento? In primo luogo, secondo fonti bavaresi, il portiere della nazionale rosso-crociata non si può più liberare nemmeno con la clausola rescissoria da 6 milioni di euro che, a quanto pare, è scaduta. In secondo luogo la formazione allenata da mister Thomas Tuchel non ha ancora trovato il sostituto per Sommer.

Sembrava che la trattativa per portiere all’Allianz Arena il portiere del Valencia, Giorgi Mamardashvili, fosse a buon punto ma, a sua volta, è ufficialmente saltata. Per cui, il tecnico ex-Chelsea, ha deciso di fermare tutto. Con un Manuel Neuer ormai lontano dalla migliore condizione fisica, la posizione di Sommer si fa nuovamente fondamentale. L’Inter, dal canto suo, aspetta e spera che tutto si possa concludere in maniera positiva, forte anche della volontà dello svizzero. La spedizione nipponica partirà senza di lui, ma al ritorno…

