Perché Reijnders ha rinunciato a 3 milioni? Il Milan trova l’accordo: il nuovo ingaggio e il costo del cartellino

La sessione estiva di calciomercato prosegue. Sono passate due settimane esatte dall’inizio ufficiale di questa finestra di mercato , il 1° luglio scorso infatti, è arrivato lo sparo che ha dato il via alle danze. E in piena estate, nel pieno delle trattative, ci sono novità importantissime in casa Milan. Tra qualche giorno ci sarà la presentazione di Pulisic ma ad attirare l’attenzione negli ultimi istanti è l’affare Tijjani Reijnders con l’AZ Alkmaar, oramai in dirittura d’arrivo.

ASSE REIJNDERS-MILAN: SIAMO AI DETTAGLI

Nelle ultime ore il club di via Aldo Rossi ha spinto sull’acceleratore per portare a termine questa estenuante e lunghissima trattativa. Alla fine l’operazione si è chiusa attorno a una cifra pari a 22 milioni di euro più bonus per il cartellino del centrocampista. Con il Milan, Reijnders, firmerà un contratto quinquennale (fino al 2028). Quanto percepirà il giocatore? Si dovrebbe trattare di 1,7 milioni di euro netti a stagione.

Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora

Adesso servirà però limare gli ultimissimi dettagli e presentare gli ultimi documenti. La trattativa si è protratta per diverse settimane ed è stato necessario un rilancio del Milan per quanto riguarda l’offerta. La prima, da 15 milioni di euro più di 3 di bonus non aveva soddisfatto il club olandese. Con i 22 più bonus, i Diavoli, si sarebbero così definitivamente avvicinati ai 25 milioni richiesti dall’AZ. Per la prossima settimana è previsto dunque l’arrivo del giocatore a Milano: svolgerà le visite mediche e firmerà il contratto. Poi potrà iniziare l’avventura con il Milan.

Foto: LaPresse