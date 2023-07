Perché Rabiot non gioca la tournée con la Juventus? Cos’è successo e i motivi dell’assenza

Uno dei maggiori problemi che ha caratterizzato la Juventus dell’Allegri-bis è stato, senza ombra di dubbio, la questione legata agli infortuni. Le 107 differenti formazioni messe in campo in altrettante uscite da parte del tecnico livornese sono state dovute a un piano tattico per nulla chiaro, certo, ma soprattutto a una messe di stop fisici che hanno avuto del clamoroso.

La speranza dell’ambiente bianconero era di vivere una stagione 2023-2024 di ben altro stampo. Ma, i primi allenamenti alla Continassa (prima di imbarcarsi per la tournèe negli Stati Uniti) hanno fatto tornare in auge la questione infortuni. Il primo è stato Moise Kean a far registrare un problema a livello muscolare. Ieri, suo malgrado è toccato ad Adrien Rabiot.

Il vero e proprio colpo di mercato della Juventus (il suo rinnovo appariva lontano anni luce fino a poche ore prima della firma) ha accusato un problema al polpaccio destro e, di conseguenza, non partirà per San Francisco, dopo i compagni giocheranno la prima amichevole contro il Barcellona (prima di vedersela poi contro Milan e Real Madrid).

Una “tegola” senza mezzi termini per mister Max Allegri che, di conseguenza, ha aggregato alla truppa anche Weston McKennie idolo di casa negli States anche se ampiamente sul mercato. Non si imbarcheranno verso gli Stati Uniti anche Leonardo Bonucci, Luca Pellegini, Denis Zakaria e, ovviamente, Arthur Melo, già approdato alla Fiorentina.

Foto: LaPresse