Perché Leonardo Bonucci è fuori rosa alla Juventus? I motivi dell’esclusione. E per la Nazionale..

Si chiude dopo poco più di 502 partite e 37 gol l’avventura di Leonardo Bonucci alla Juventus.

Mentre tutto lasciava supporre che il capitano bianconero potesse terminare a Torino la propria carriera, alla scadenza naturale del contratto nel giugno 2024, la società ha comunicato al classe 1987 di essere fuori rosa.

Un viaggio, quello di Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna in Toscana dove il giocatore è in vacanza, per chiudere l’era Bonucci alla Juventus.

Il difensore, infatti, si presenterà regolarmente al raduno bianconero lunedì 17 luglio, ma si allenerà da solo e non partirà per la tournée negli Stati Uniti.

La fascia di capitano, inoltre, passerà sul braccio di Danilo.

Il club ha addotto ragioni tecniche: Bonucci non rientrava più nei piani tecnici della Juventus, ma anche il rapporto con Massimiliano Allegri è tornato teso.

La permanenza del tecnico livornese sulla panchina bianconera non ha aiutato.

Rimane, infine, il nodo Nazionale. Né Bonucci né il ct Roberto Mancini hanno ancora preso una posizione ufficiale, ma anche in Azzurro il futuro del difensore è in bilico.

Lo stesso ct aveva riconosciuto che il classe 1987 è stato sempre un giocatore importante, ma anche che «è chiaro che tutto finisce, vale per ogni calciatore».

L’ultima apparizione con la maglia dell’Italia risale alla semifinale di Nations League contro la Spagna quando il capitano fu sostituito all’intervallo dopo un clamoroso errore che aveva portato al vantaggio della Roja.

Bonucci ora è costretto a cercare una nuova sistemazione che peserà anche nell’economia di una sua permanenza in Azzurro.

