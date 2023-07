Perché il Lecco è nuovamente escluso dalla Serie B? Il ricorso del Perugia e ora cosa succede

Prosegue l’odissea del Lecco, che viene nuovamente escluso dalla Serie B. Il Collegio di Garanzia ha difatti accettato il ricorso del Perugia contro l’ammissione della squadra lombarda in seconda serie, dopo che era stata ripresa per i capelli a causa dell’assenza di un impianto di gioco adatto ai canoni del campionato.

Riordinando le idee, il Lecco non aveva presentato, al momento dell’iscrizione in B, la documentazione relativa allo stadio, poiché l’impianto casalingo è reputato non agibile per la seconda serie. Il club aveva scelto l’Euganeo di Padova, ma la domanda venne bocciata a causa delle mancanze delle certificazioni delle autorità venete, arrivate tre giorni dopo la scadenza del 20 giugno.

Il Lecco aveva così fatto ricorso, adducendo il ritardo allo slittamento dei playoff promozione della serie C. Un ricorso inizialmente accolto dalla FIGC, ma che ha indispettito oltremodo il Perugia, che si è così rivolto al Collegio di Garanzia Coni che ha accettato le motivazioni dei grifoni, annullando dunque la decisione della Federazione.

Ora la società, che aveva già iniziato il mercato per la seconda serie, attende le motivazioni che arriveranno entro la giornata di giovedì. Intanto il vicepresidente Gino Di Ninno ha già annunciato il ricorso al Tar.

Foto: Photo LiveMedia/Emmanuele Mastrodonato