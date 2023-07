Perché Camila Giorgi si è ritirata dal WTA di Varsavia? La causa del forfait

Continuano i problemi per l’italiana Camila Giorgi. Dopo aver rinunciato la settimana scorsa al torneo WTA 250 di Budapest (Ungheria), a poche ore dall’inizio dell’evento (e a tabellone dunque già compilato), la storia si ripete anche per il WTA 250 di Varsavia (Polonia), torneo che è iniziato oggi e che andrà avanti fino a domenica 30 luglio.

La marchigiana, che avrebbe dovuto esordire nella giornata odierna non prima delle ore 15:00 sul Campo Centrale del Legia Tenis & Golf contro la tedesca Tatjana Maria, ha infatti dato forfait poco prima dell’inizio della partita. Il motivo? Se la settimana scorsa era stato per problemi personali, questa volta è per un infortunio al polso.

A questo punto il posto in tabellone di Giorgi verrà occupato da una qualificata o una lucky loser. Dopo questo abbandono, l’Italia rimane nel torneo polacco soltanto con Lucrezia Stefanini. La tennista classe 1998 esordirà (n.108 del ranking) contro la ceca Linda Fruhvirtova (testa di serie n.8).

Foto: LiveMedia/Rob Prange/DPPI