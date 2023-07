Pallanuoto, Sandro Campagna: “Ottimo approccio. Queste partite servono per farsi trovare pronti quando ci sarà la battaglia”

Seconda vittoria per il Settebello ai Mondiali di Fukuoka. L’Italia ha passeggiato contro il Canada, dominando l’incontro, chiuso con un comodo successo per 24-6. Partita mai in discussione, con gli azzurri che hanno avuto solo un momento di leggerezza nel terzo quarto, come ha poi evidenziato Sandro Campagna ai microfoni di Rai Sport: “Abbiamo preso qualche gol di troppo nel terzo tempo, tre con la zona M. Siamo entrati un po’ troppo rilassati e noi non ce lo possiamo permettere. Queste partite quando il punteggio è largo e non hai la pressione del risultato, devi avere quella di fare le cose bene nel dettaglio, altrimenti non serve a nulla la partita dal punto di vista della progressione nel gioco e della continuità”.

Prosegue il CT azzurro nell’analizzare un match che va oltre il risultato: “Oggi comunque è stata una buona partita per larghi tratti, ma dobbiamo continuare e sfruttare queste partite che servono moltissimo per la confidenza del gioco. Abbiamo provato diverse situazioni tattiche sia in difesa sia in attacco con l’uomo in più. Sono tutte cose che ci torneranno utili nei momenti caldi, quando ci sarà pressione e allora dovremo far venire fuori certi automatismi”

Rispetto al match con la Francia, il Settebello ha spinto subito sull’acceleratore e lo ha sottolineato anche Campagna: “Non era scontato vincere con un così largo punteggio. Ottimo l’approccio di gara e mi è piaciuta l’intensità dei trasferimenti, cosa che era mancata con la Francia”.

Campagna aveva deciso di inserire Nicosia in porta ad inizio terzo quarto, ma il tecnico azzurro non è rimasto soddisfatto della prestazione del suo portiere, inserendo nuovamente tra i pali Del Lungo: “Nicosia non è un secondo portiere. E’ un numero uno, quindi quando entra non deve avere l’atteggiamento del tanto la partita è vinta. Questo è il segnale che gli ho voluto dare. Lui può spaccare le partite in certi momenti e deve essere sempre motivato e arrabbiato, non rilassato e demotivato”.

Il programma di oggi e delle prossime giornate del Settebello, che vede già la decisiva sfida dei quarti di finale: “La giornata di oggi la utilizzeremo per recuperare. Faremo un allenamento defaticante stasera, poi allenamento domani e prepareremo la sfida con la Cina. Poi valuteremo chi sarà il nostro avversario ai quarti. Questo era comunque l’inizio che volevo, con un po’ di sofferenza alla prima partita, con la crescita del gioco nella seconda. Nella terza ci dovrà essere stabilizzazione del tutto per poi essere pronti alla battaglia”.

