Pallanuoto, Sandro Campagna: “Abbiamo saputo soffrire, ma l’approccio all’inizio non mi è piaciuto”

Non è stato un esordio facile per il Settebello nei Mondiali 2023 di pallanuoto a Fukuoka. In Giappone, la compagine tricolore ha affrontato la Francia nel primo incontro del Gruppo C e gli azzurri si sono imposti con il punteggio di 13-6. Un match difficile perché nella prima metà i transalpini hanno messo in crisi i nostri portacolori, avendo anche in una fase un vantaggio di +2.

Bella è stata la reazione degli uomini di Sandro Campagna che hanno saputo dimenticare i primi 16′ del confronto. Aumentando in maniera considerevole il pressing, la formazione nostrana ha ribaltato completamente lo spartito del match e il riscontro finale è stato positivo in questa prima partita del raggruppamento.

Campagna, ai microfoni della Rai, ha commentato quanto accaduto: “Abbiamo saputo soffrire, non ci siamo disuniti e la reazione è stata da grande squadra. Ci hanno aggredito molto all’inizio, mettendoci in difficoltà. Successivamente si sono riviste le strappate che non c’erano in fase di preparazione“, le prime parole del CT della Nazionale.

“Sono però arrivate anche indicazioni negative perché quando eravamo a zona, ho vista troppa passività. Ci sono momenti a inizio partita in cui tutti ci si devono assumere le responsabilità. Canada e Cina ora? Sono due partite importanti per far giocare tutti ed entrare in condizione per il quarto di finale. Due match da vincere e in cui dobbiamo giocare bene“, ha concluso Campagna.

Foto: LaPresse