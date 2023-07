Oscar Piastri: “Epilogo dolceamaro, ma quello che abbiamo fatto è incredibile”

Un epilogo più amaro che dolce per Oscar Piastri, pilota della McLaren che ha sfiorato il podio accontentandosi del quarto posto al GP della Gran Bretagna, decimo appuntamento del Mondiale 2023 di Formula 1. L’australiano infatti, che ha dovuto cedere il passo a Lewis Hamilton per via della Safety Car, non ha nascosto la sua delusione in mixed zone, ovviamente però lodando il lavoro della propria scuderia che, a Silverstone, ha avuto un vero e proprio salto di qualità sancito con la seconda piazza di Lando Norris.

“Com’è andata oggi? Direi dolce-amaro – ha detto Piastri – essere quarto è un bel risultato, ma il terzo posto era la portata se non fosse stata per la safety car. Brucia quindi un po‘.

Il nativo di Melbourne ha poi proseguito: “Sono così orgoglioso per la squadra. Il risultato odierno mi sta stretto, ma considerando dove eravamo all’inizio dell’anno è davvero incredibile quanto abbiamo fatto. Il quarto posto è meglio di dove siamo stati. Abbiamo elaborato molti piani, soprattutto difensivi, quindi è stato bello restare vicini a Max“.

Foto: LaPresse