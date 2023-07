Nuoto, Sofia Morini centra la semifinale dei 100 stile libero. Miglior tempo di Haughey

Si è aperta con una buona notizia per l’Italia la quinta giornata dei Mondiali di nuoto a Fukuoka. Sofia Morini è stata brava a conquistare un posto nella semifinale dei 100 stile libero femminile, concludendo in quarta posizione la propria batteria e centrando il tredicesimo tempo complessivo, con un 54”50 che vale appunto il pass per la gara del pomeriggio.

Davvero una buona prestazione da parte della nativa di Reggio Emilia, che ha deciso per un passaggio molto veloce a metà vasca (26”06). Ancora una discreta azione dopo la virata, con l’azzurra che ha un po’ pagato nel finale, riuscendo comunque a toccare come quarta nella sua batteria.

La migliore di tutte in queste batterie è stata la rappresentante di Hong Kong, Siobhan Bernadette Haughey, che ha concluso con il tempo di 53”15. A dieci centesimi dal tempo dell’asiatica, si è classificata l’americana Abbey Weitzeil (53”25), mentre sul podio virtuale si è piazzata l’australiana Emma McKeon con 53”40.

Tra le migliori cinque ci sono anche la francese Marie Wattel (53”59), la svedese Michelle Coleman (53”72). Si è un po’ nascosta l’australiana Mollie O’Callaghan (54”01), che ieri ha tolto il record dei 200 stile libero a Federica Pellegrini dopo quattordici anni.

FOTO: LaPresse