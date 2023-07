Nuoto, niente finale dei 200 misti per Alberto Razzetti ai Mondiali

Fukuoka 2023 non è il Mondiale di Alberto Razzetti. Il ligure rimane tagliato fuori dalla finale dei 200 misti, chiudendo la sua corsa al nono posto assoluto in semifinale, a soli 16 centesimi dall’ultimo atto, che ne decretano la prematura eliminazione.

Capitato in una semifinale di altissimo lignaggio con gente come Marchand, Scott e Foster, Razzetti è chiamato ad una vera e propria impresa in corsia 1. Durante la frazione a delfino prova a capitalizzare, virando al secondo posto dopo i primi 50 metri, ma i soliti problemi a dorso lo fanno scalare fino al settimo posto a metà gara.

Alberto è dunque costretto alla solita gara di rincorsa, sperando in una grande frazione a rana, che purtroppo non arriva: la sua azione è forsennata, ma non abbastanza per andare oltre il sesto posto in semifinale ed il nono assoluto in 1.57.39.

Con Leon Marchand che guarda tutti dall’alto al basso in 1.56.34, davanti a Duncan Scott (1.56.50) e Carson Foster (1.56.55), il vincitore della prima semifinale Hugo Gonzalez è quarto in 1.56.58, davanti a So Ogata (1.57.06) ed addirittura a Daiya Seto, solo sesto (1.57.15), mentre a chiudere la finale saranno Tom Dean (1.57.16) e Shaine Casas (1.57.23).

Foto: LaPresse