La 4×100 stile libero mista non riesce a regalare una gioia all’Italia nella penultima giornata ai Mondiali di Fukuoka. Thomas Ceccon, Alessandro Miressi, Costanza Cocconcelli e Sofia Morini si fermano al quinto posto in 3.24.53, a quasi tre secondi dal record europeo della Gran Bretagna e a quasi sei dal successo dell’Australia.

“Penso che tutti noi sapevamo che cercare di andare a podio fosse molto difficile – afferma Ceccon – i tempi sono quelli che sono”. L’azzurro dà anche adito ad una minima polemica, che però si chiude in una bolla di sapone: “Oggi volevo partire da fermo e provarmi, hanno però deciso così, ho fatto un tempo nulla di che, non rispecchia il tempo che avevo fatto nella 4×100 stile, ma per come ho nuotato va anche bene“.

Alessandro Miressi è più pragmatico: “Ho provato anche oggi a fare qualcosa di meglio. Non dico di essere stanco, ma continuo a sbagliare qualcosina che non dovrei sbagliare. Dovrò lavorare su qualcosa; per il podio era dura“.

Costanza Cocconcelli appare molto poco soddisfatta: “Non sono contenta del mio tempo, ho fatto di più di stamattina e delle altre frazioni in staffetta. Sono arrivata abbastanza stanca a fine Mondiali, sono stati giorni impegnativi. Prendo quello che ci dà di buono questa gara, un quinto posto mondiale e tanta esperienza, spero di poter fare meglio in futuro“.

Morini è invece di tutt’altro parere, almeno personale: “Felice del mio tempo, è il migliore che potevo fare. Sapevamo fosse difficile, eravamo in gara con squadre di livello. Divertente comunque gareggiare e provarci”.

