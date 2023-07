Nuoto, Kolesnikov stampa il record del mondo dei 50 dorso. L’avversario di Ceccon che non può gareggiare

A meno di un anno dalle Olimpiadi di Parigi la questione dell’esclusione, in alcune discipline a Cinque Cerchi, di russi e bielorussi a causa dell’invasione in Ucraina continua a far discutere. Ad esempio, nei Mondiali di nuoto non sono presenti nuotatori di quelle due nazionali che ovviamente avrebbero potuto giocarsela per il podio.

Parliamo ad esempio di Kliment Kolesnikov, specialista del dorso e dunque sicuro rivale del nostro Thomas Ceccon nei 100. Il russo, classe 2000, ieri ha timbrato un 51.82 devastante in quel di Kazan, tempo con il quale avrebbe dominato la finale iridata vinta da Ryan Murphy in 52.22 proprio davanti all’azzurro.

Quello del russo è il secondo tempo nelle liste all time, solo alle spalle del record del mondo di Ceccon (51.60). Parlando di primati mondiali, il russo oggi si è superato e lo ha timbrato nella distanza singola, i 50 metri dorso.

Sempre impegnato nella Swim Cup Of Russia ha messo a segno un devastante 23.55 che migliora nettamente il 23″71 dell’americano Hunter Armstrong.

